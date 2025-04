Carmen Russo ha rotto il silenzio, mettendo fine una volta per tutte alle voci sulla presunta omosessualità di suo marito, Enzo Paolo Turchi.

Carmen Russo ha fatto chiarezza sulla presunta omosessualità di Enzo Paolo

Ospite nella prossima puntata di Storie di donne al bivio, il programma condotto da Monica Setta e in onda domani, Carmen Russo ha colto l’occasione per chiarire in modo netto e definitivo il gossip secondo cui Enzo Paolo Turchi sarebbe gay.

Durante l’intervista, la showgirl ha chiarito in maniera schietta e diretta: “Mio marito Enzo Paolo Turchi non è gay. Se lo fosse stato me ne sarei accorta in oltre 40 anni di matrimonio”, ha dichiarato senza esitazioni, rivendicando l’amore solido e autentico che la lega da sempre al celebre ballerino.

Ma da dove nasce questa voce che ha fatto tanto discutere? A spiegarlo è stata proprio Carmen Russo, che ha raccontato come tutto sia nato da un semplice equivoco durante il Grande Fratello:

“Tutto è nato da una frase di Zeudi Di Palma al Grande Fratello che poi è stata subito chiarita e anche smentita. Ma il mondo del web è terribile e ogni voce diventa realtà.“

In quell’occasione, Zeudi Di Palma, concorrente del reality, stava parlando ai suoi compagni di alcuni suoi amici gay, raccontando qualche aneddoto. Ad un certo punto, ha fatto riferimento a un certo Enzo, un suo amico che non riuscirebbe “a tenersi un cecio in bocca”.

In modo del tutto involontario, però, Zeudi si è confusa. Nel bel mezzo del discorso, ha chiamato il suo amico Enzo Paolo, scatenando immediatamente la reazione dei presenti.

Accortasi della gaffe, Zeudi si è subito corretta. L’ex Miss Italia ha spiegato che si era semplicemente sbagliata, ma tanto è bastato per alimentare, soprattutto sui social, illazioni e voci prive di fondamento.

Carmen Russo, però, non ha dubbi sull’uomo che ha scelto e con cui condivide la vita da oltre quarant’anni: “Io ed Enzo Paolo stiamo insieme da una vita e ci amiamo come il primo giorno”. Così ha ribadito, sottolineando come spesso il web sia capace di trasformare un banale errore in una verità assoluta.

Domani, nella puntata di Storie di donne al bivio, Carmen Russo racconterà non solo questo episodio, ma di vita e dell’esperienza delle ultime settimane nel programma di Carlo Conti Ne vedremo delle belle.