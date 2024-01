Mew torna sui social dopo l’addio ad Amici e mette like a strani tweet (FOTO)

NEWS

Debora Parigi | 9 Gennaio 2024

Amici 23

Dopo l’annuncio durante il daytime di Amici 23 dell’uscita dal talent da parte di Mew e Mattew, si è scatenato il panico tra il pubblico. Tra ipotesi di cosa si accaduto, c’è stata anche l’azione social dell’ex allieva di Lorella Cuccarini. E i suoi like fanno ancora più preoccupare.

I like social di Mew dopo il suo addio ad Amici 23 insieme a Matthew

La notizia del giorno di Amici 23 è l’uscita dal talent di Mew e Matthew. La produzione lo ha fatto sapere senza alcun comunicato, ma con un semplice annuncio alla fine del daytime di oggi. “Per motivi personali, Mew e Matthew hanno deciso di lasciare Amici”, si è letto dopo il blocco dedicato all’Oreo Challenge.

Cosa è accaduto al momento non è dato saperlo. Continuano a non esserci comunicati ufficiali da parte della produzione. Inoltre i diretti interessati non hanno rilasciato dichiarazioni a riguardo. Tra l’altro proprio oggi i due cantanti erano stati fotografati fuori dalla stazione Tiburtina di Roma. C’è però da dire che Mew è tornata sui social. Non ha pubblicato post o commenti, però ha messo alcuni like dal suo profilo Twitter. E proprio questi like stanno facendo preoccupare.

Sul web ci sono stati vari commenti alla notizia con anche teorie decisamente bislacche. Quindi Mew ha messo dei like ad alcuni tweet in cui si parla del fatto che possa essere successo qualcosa di grave. Ad esempio leggiamo un commento con like della cantante che dice: “Le motivazioni che li hanno spinti a fare una scelta del genere sono sicuro valide. Mi mancheranno da morire, ma se questa decisione porterà loro del bene questo è l’importante. Per sempre dalla vostra parte”.

Un altro commento con il like di Mew recita: “Deve essere successo qualcosa di grave, perchè nel daytime di oggi stavano proprio male, se andare via era la cosa migliore per loro è giusto così”. A proposito di stare male, più di un utente ha fatto notare come appunto i due cantanti non stessero bene nel daytime di Amici 23 andato in onda oggi. Si nota questa cosa in particolare nel blocco in cui Rudy Zerbi ha parlato con tutti gli allievi in sala relax. Il malessere di Mew e Matthew non è sembrato legato alle parole del professore che tra l’altro ha fatto un discorso in generale senza rivolgersi a qualcuno in particolare.

In realtà non sappiamo se questi motivi si sapranno prima o poi. Anche perché tra i like di lei ce n’è uno a un tweet dove si parla proprio di questo. L’utente scrive: “Se Mew avesse seguito Matthew in seguito ad una sua eliminazione,non avrebbero scritto MOTIVI PERSONALI ma che in seguito a questo anche lei ha deciso di abbandonare. C’è senza dubbio altro che non sapremo perché MOTIVI PERSONALI, e non verranno detti”.

Noi comunque attendiamo informazioni più certe. E se è successo qualcosa di brutto a questi due ragazzi, esprimiamo la nostra vicinanza, augurando loro che tutto possa risolversi.