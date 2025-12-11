Il 12 dicembre 2025 arriva in radio la versione inedita di ‘Di Tanto Amore’ di Mia Martini, un tributo per il trentennale della sua scomparsa.

Mia Martini, la versione inedita di “Di tanto amore”

Per i fan di Mia Martini la giornata di domani sarà molto emozionante. Domani arriverà in radio il brano “Di Tanto Amore“. Il singolo fa parte dell’album “TARAB”, un progetto speciale che celebra il trentennale della sua scomparsa, disponibile in digitale, CD e doppio vinile Crystal.

L’album raccoglie brani inediti, rarità e versioni alternative di pezzi noti, tutti rivisitati con nuovi arrangiamenti moderni, pensati per valorizzare la voce unica di Mimì.

Il brano “Di Tanto Amore”, scritto da Ivano Fossati, è uno dei pezzi storici del repertorio di Mia Martini. Questa nuova versione, cantata nel 1992, presenta un arrangiamento rinnovato che ne esalta la potenza emotiva, grazie al lavoro di Maurizio Piccoli e del produttore artistico Massimo Massagrande. Quest’ultimo ha voluto concentrarsi sulla voce di Mia, per regalarle una “nuova primavera” musicale, come spiegato dallo stesso Piccoli.

Il progetto TARAB, il cui nome deriva dall’arabo “tarabi” (estasi musicale), include una selezione di circa 40 brani che spaziano dai vocalizzi più suggestivi a reinterpretazioni di classici come “Almeno tu nell’universo“, uno dei brani più celebri di Mia Martini. Un altro pezzo inedito, “Madre e Figlia“, scritto dalla stessa Mia, tratta di un rapporto complicato tra madre e figlia, dimostrando ancora una volta la profondità artistica di Mimì.

La musica di Mia Martini continua a emozionare anche oggi, a distanza di tanti anni dalla sua morte, e il progetto “TARAB” è un omaggio straordinario alla sua carriera, che ha segnato la musica italiana. L’album e la nuova versione di “Di Tanto Amore” rappresentano una celebrazione di una voce che ha fatto la storia della musica, emozionando generazioni di fan.

CREDITI FOTO: Maurizio D’Avanzo Arc / IPA

Seguite Novella 2000 anche su: Facebook, Instagram e X.