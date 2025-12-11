Sfera Ebbasta ha festeggiato i 33 anni con un regalo esclusivo: una collana da 466 carati con la Madonnina del Duomo di Milano, realizzata dal famoso Benny The Jeweler. Il costo? Ben 500mila Euro!

La collana con la Madonnina di Sfera Ebbasta

Il rapper milanese Sfera Ebbasta, noto per il suo stile audace e il suo amore per i gioielli vistosi, ha celebrato i suoi 33 anni con un regalo davvero molto speciale. Durante la festa di compleanno che ha organizzato a Milano, Sfera ha mostrato ai suoi fan una collana esclusiva che ha lasciato tutti senza parole: un vero e proprio capolavoro da 500.000 Euro.

La collana, realizzata dal famoso Benny The Jeweler, gioielliere delle celebrità, è un omaggio alle origini del rapper. Il pendente raffigura la Madonnina del Duomo di Milano, simbolo iconico della città. Con 466 carati di diamanti e realizzata in oro rosa, questa creazione pesa più di un chilo.

Non è la prima volta che Sfera Ebbasta sfoggia gioielli vistosi e lussuosi. La collana, che rappresenta la Madonnina del Duomo, è un tributo a Milano.

Il costo della collana con la Madonnina

Il valore del gioiello è stimato attorno ai 500.000 euro, e lo stesso Sfera Ebbasta ha mostrato il suo nuovo “tesoro” sui social con una frase: “Spendiamo in auto, case ed orologi”.

La collana di Sfera Ebbasta non è solo un regalo, ma una vera e propria opera d’arte. Benny The Jeweler, il designer dietro questa creazione, è noto per aver realizzato gioielli per alcuni dei più grandi nomi del mondo della musica e dello sport, tra cui Nicki Minaj, Usher e Devin Haney. La sua abilità nel creare pezzi unici ha reso questa collana una delle più esclusive e ricercate nel panorama internazionale.

