Michele Bravi è tornato ad Amici e ha commosso il pubblico, soprattutto Elena D’Amario, con la sua nuova canzone “Lo ricordo io per te“.

Michele Bravi fa commuovere Elena

Da quando è uscito da X Factor, ormai diversi anni fa, Michele Bravi continua a emozionare tutto il pubblico in Italia con la sua musica. Le ballate che rilascia nei suoi album sono spesso cariche di sentimento e per tale ragione riescono a raggiungere l’anima e il cuore di chi ascolta.

Proprio per tale ragione, non sarà una sorpresa venire a sapere che anche il suo nuovo singolo “Lo ricordo io per te” ha fatto commuovere Elena D’Amario. Bravi è stato ospite della puntata di Amici 24 e ha portato sul palco la sua canzone. Questa è stata scritta in occasione del cortometraggio di Lino Banfi.

Si tratta di un progetto scritto e diretto da Michele Bravi, mentre come protagonisti sono stati scelti Banfi e Lucia Zotti. Si tratta di una collaborazione con l’Associazione Italiana per la Ricerca sull’Alzheimer. Lo scopo è quello di raccogliere fondi, appunto, per l’organizzazione che tenta di approfondire questa patologia neurodegenerativa che colpisce moltissime persone in tutto il mondo.

Su YouTube potrete trovare il cortometraggio completo, che mescola il video musicale con parti recitate. “Un pezzo pazzesco, pieno di emozione“, si è complimentata Maria De Filippi.