Tra Michelle Hunziker e Giulio Berruti le cose sembrano farsi ogni giorno più serie. Il loro rapporto sembra sempre più solido e anche Aurora Ramazzotti ha accolto il nuovo arrivato.

Michelle Hunziker e Giulio Berruti sempre più vicini: accolto anche da Aurora Ramazzotti

Michelle Hunziker e Giulio Berruti sono sotto i riflettori da diverse settimane. Le loro apparizioni pubbliche sono sempre più frequenti e sembrano sempre più affiatati. Nessuno dei due si era ancora lasciato andare a dichiarazioni troppo esplicite, ma la serenità nella loro vita sentimentale sembra ogni giorno più forte. Sembra che adesso siano pronti a uscire alla luce del sole e a non nascondersi più. Questo rapporto sembra aver portato maggiore stabilità nella vita della conduttrice e anche la figlia Aurora Ramazzotti ha accolto Giulio Berruti e la nuova fase sentimentale della madre.

Michelle Hunziker ha deciso di rompere il silenzio e parlare apertamente di questo momento così speciale della sua vita. Dopo mesi di indiscrezioni, la conduttrice ha confermato di aver trovato un equilibrio importante accanto a Giulio Berruti. “Mollato tutte le corazze, tutti i muri di Berlino che avevo costruito intorno a me” sono state le parole che hanno colpito di più e che spiegano perfettamente quanto questo legame profondo abbia inciso sulla sua vita privata.

Michelle Hunziker e Giulio Berruti insieme: la reazione di Aurora Ramazzotti

Negli ultimi anni Michelle Hunziker ha cercato di mantenere un certo riserbo riguardo la sua vita sentimentale. Ora, invece, sembra pronta ad aprirsi e a mostrare a tutti la relazione che le sta donando un momento di grande serenità e di gioia. Giulio Berruti ha conquistato il cuore della showgirl ed è entrato a tutti gli effetti a far parte della sua vita quotidiana, come dimostrato dalle foto delle vacanze trascorse insieme ad amici e familiari. Aurora Ramazzotti, molto legata alla madre, sembra aver accolto con grande entusiasmo l’arrivo di Giulio Berruti.

Secondo quanto riportato dal settimanale Oggi, la figlia di Michelle e di Eros Ramazzotti sarebbe rimasta profondamente colpita dall’attore. “Aurora è stata colpita dalla sua serietà e dai suoi modi eleganti, da uomo d’altri tempi” ha scritto Alberto Dandolo sul settimanale. Negli ambienti vicini alla famiglia si parla di un clima molto sereno e disteso, con una sintonia crescente tra Aurora Ramazzotti e Giulio Berruti, tassello molto importante per Michelle Hunziker. La figlia della showgirl è prossima alle nozze, che si terranno in Sicilia il 4 luglio. In molti si chiedono se sarà presente anche Giulio Berruti, ma tenendo conto di come sembrerebbero andare le cose per la coppia, la risposta sembrerebbe essere affermativa.