Giulia Salemi ha deciso di affrontare Gianmarco Zagato in un faccia a faccia particolarmente atteso, viste le frecciate che sono arrivate all’influencer nel podcast Tavolo Parcheggiato.

Giulia Salemi affronta Gianmarco Zagato dopo le frecciate ricevute

Giulia Salemi ha confermato quello che molti fan pensavano, ovvero che Nicole Pallado e Gianmarco Zagato, quando hanno parlato di un’influencer nel loro podcast, si stavano riferendo proprio a lei. Loro non hanno mai fatto il suo nome, ma la reazione di Salemi è la conferma che in molti aspettavano. L’influencer ha deciso di affrontare la situazione con un faccia a faccia diretto con Zagato. Ha invitato Gianmarco Zagato nel suo podcast Non lo Faccio X Moda e lo ha accolto con una schiettezza incredibile e una frecciata davvero a effetto.

“Bene, bene, bene. Benvenuto nel podcast che fa schifo” ha dichiarato Giulia Salemi. Nel trailer del nuovo episodio si vede questa accoglienza e lo youtuber che è sembrato un po’ titubante e perplesso e si è limitato a rispondere con un semplice “ok“. L’anteprima ha raggiunto i 20.000 like su TikTok e i 13.000 su Instagram, segno che questo confronto è sempre stato particolarmente atteso. Sono apparsi moltissimi commenti di follower entusiasti per questo faccia a faccia che finalmente scopre tutte le carte.

Giulia Salemi attaccata nel podcast di Nicole Pallado e Gianmarco Zagato

Nel 2024 Nicole Pallado e Gianmarco Zagato hanno accusato una loro collega di odiarli e di comportarsi in modo scorretto. “C’è una che ha avviato un podcast e che ha palesemente qualcosa contro di noi perché ogni volta che andava in classifica e noi eravamo sotto, ci cancellava. Lei ci odia. Mi sta molto antipatica adesso” aveva dichiarato Pallado. “Mi sono offeso. Lei è una persona bravissima, ma ci metteva le scritte sopra al nostro podcast. Adesso non è neanche più in classifica” aveva aggiunto Zagato, spiegando che secondo lui le facevano paura.

“La colpa è del prodotto che fa schifo” aveva sottolineato lo youtuber, senza mai svelare il nome della protagonista delle sue frecciate. Sui social hanno iniziato a fare ipotesi e il nome che in seguito era uscito, confermato anche da alcune testate giornalistiche, era proprio quello di Giulia Salemi. A distanza di due anni, con questo faccia a faccia diretto, l’influencer ha confermato la tesi. Non è la prima volta che decide di chiarire in modo diretto con persone con cui aveva qualcosa in sospeso. Poco tempo fa Giulia Salemi ha incontrato Cristiano Malgioglio, che in passato l’aveva criticata, e gli ha chiesto perché l’avesse bloccata su Instagram. Questo ha permesso loro di confrontarsi e fare pace.