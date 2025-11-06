Una serata all’insegna del divertimento, deliziata dai piatti preparati a regola d’arte per i presenti dalla Pizzeria Trattoria Mennella e dalle pizze DOC della Pizzeria Luna Rossa 2.0, mentre il Panificio Pane Sapore e Fantasia ha offerto tutti i tipi di lievitati di ottimo livello.

Mentre per gli amici a quattro zampe premi e crocchette Winner Plus (azienda tedesca).

Un mix perfetto, questa seconda edizione, tra buon cibo e sfilata canina, dove si sono divertiti molto i partecipanti ad accompagnare il proprio cane sul red carpet per sfilare.

Antonio, come nasce la vostra attività, sua e di sua moglie?

«Per un forte amore verso gli animali. Entrambi da piccoli accoglievamo cani e gatti feriti o malati, li curavamo e poi li davamo in adozione, come dei veri e propri volontari. Entrambe le nostre mamme non volevano animali in casa e quindi il nostro amore e la nostra passione cresceva sempre di più. Il desiderio per ciò che non puoi avere alle volte accresce il desiderio stesso, soprattutto in giovane età. Galeotto fu proprio questo nostro desiderio di prenderci cura degli animali abbandonati e in difficoltà. Infatti nel 2003 ci siamo conosciuti, appena quindicenni ci siamo fidanzati e a 21 anni abbiamo messo su famiglia. E la prima cosa che abbiamo fatto non è stata un figlio, ma adottare un cane (ride, ndr): Akita Inu giapponese, come nel film Akiko, di nome Igor. Poi abbiamo preso una femmina, Akira, e da lì è nato il nostro allevamento di cani. Successivamente abbiamo preso due barboncini, due femmine, Coffy e Ambra. E così via. Il negozio Emy un Milione di Zampe nasce inizialmente da un’esigenza: quella di lavare frequentemente i nostri Akita, poiché all’epoca nella nostra zona di residenza c’era solo un toelettatore. Come abbiamo iniziato è stato veramente straordinario: abbiamo aperto un quarto di negozietto, diviso con un nostro parente, con una vasca da noi rigenerata trovata in mezzo alla strada e un banco d’acciaio, ma armati di tanta passione, amore, determinazione e studio. Ed oggi eccoci qui».

«Antonio» aggiunge Emilia, «ha portato la teoria della sana genetica e documentazione, quindi facendo leva sulla selezione, tenendo d’occhio le malattie genetiche e il possesso del pedigree ENCI».

«Invece mia moglie», ribadisce Antonio «con il suo amore e la sua passione, ha un po’ rivoluzionato i tagli che all’epoca erano blandi, ma oggi sono all’ordine del giorno: ciò che lei faceva all’epoca oggi lo fanno tutti. Nel tempo abbiamo aperto un nostro allevamento a Benevento. Insomma, con il nostro amore e la nostra passione, resistenza e tenacia, perché non è stato facile, siamo diventati un’unica realtà, oserei dire siamo leader in Campania».

Quali i vostri punti di forza?

«Per quanto riguarda l’allevamento, mantenere la teoria della sana genetica e documentazione, quindi facendo leva sulla selezione, tenendo d’occhio le malattie genetiche e il possesso del pedigree ENCI. Per quanto riguarda la toelettatura, portare la rivoluzione sui tagli, rendendoli sempre più tondi, armoniosi e riconoscibili. In più, usiamo colori non tossici e prodotti naturali e bio. Per quanto riguarda il pet, abbiamo una nostra linea di prodotti molto glamour come cucce, ciotole, spazzole, profumi e prodotti tutti made in Italy e tutti by Emy un Milione di Zampe».