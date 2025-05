In diretta TV, Michelle Hunziker ha ingoiato per sbaglio una mosca e la sua reazione è stata divertentissima. Il video

In queste ultime ore sta girando sul web un divertente video in cui vediamo Michelle Hunziker mentre ingoia per sbaglio una mosca. Ecco la sua reazione.

Michelle Hunziker ingoia una mosca

Di certo Michelle Hunziker non se lo aspettava, così come non se lo aspettavano milioni di persone sintonizzate sul programma tedesco ‘Wer Isses?‘, che in italiano viene tradotto con ‘Chi è?‘. La conduttrice è seduta in giuria e ogni puntata si occupa di valutare i concorrenti scoprire qualcosa su di loro. Ma a un certo punto è successo qualcosa di molto insolito.

Nel video qui sotto possiamo vedere il filmato all’interno del quale Michelle stava parlando ma all’improvviso una mosca entra nella sua bocca aperta. Per un momento non se ne accorge ma alla fine si rende conto di aver ingoiato qualcosa e ha cominciato a tossire e ridere.

Dopo aver bevuto un sorso d’acqua ha capito che si trattava di una mosca e ha commentato l’accaduto con le lacrime agli occhi per il divertimento. La figlia Aurora Ramazzotti ha fatto notare l’accaduto sui social con la frase: “Mia madre si è mangiata una mosca in TV“. Un momento che ha fatto ridere milioni di spettatori, compresi quelli italiani che hanno recuperato oggi quanto succeso.

Ricordiamo che in queste ultime settimane abbiamo visto Michelle Hunziker in diretta sulla TV svizzera anche all’Eurovision Song Contest. Ha omaggiato l’Italia con un saluto a coloro sintonizzati e poi si è esibita nella canzone “Nel blu dipinto di blu” di Domenico Modugno.

In Italia, invece, continuerà la sua avventura a Striscia la Notizia e siamo certi che in programma ha diversi progetti lavorativi. Parlando della sua vita privata, invece, si godrà sicuramente il tempo insieme alla figlia e al nipotino che tanto adora.