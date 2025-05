Al momento delle nomination a L’Isola dei Famosi, Dino Giarrusso ha voluto sollevare una polemica, parlando di disparità di trattamento, ma Veronica Gentili l’ha subito rimesso al suo posto.

Polemica per Dino Giarrusso a L’Isola dei Famosi

Durante l’ultima puntata de L’Isola dei Famosi, Dino Giarrusso si è reso protagonista di una piccola polemica, da lui stesso aperta al momento delle nomination.

L’ex europarlamentare, visibilmente infastidito, ha sollevato un’obiezione legata a quella che ha definito una “disparità di trattamento” rispetto ai tre nuovi naufraghi, appena sbarcati in Palapa.

“Sono un po’ stanco, tante novità, ragazzi appena arrivati che faranno le nomination. Io quando sono arrivato non le ho fatte, c’è un po’ di diversità di trattamento. Come sai, per un grande estimatore dell’equità e del rispetto delle regole…” ha dichiarato Giarrusso con tono critico, facendo intendere di sentirsi penalizzato dal reality rispetto ai nuovi concorrenti.

Ma Veronica Gentili non ha lasciato spazio alla polemica e ha subito replicato con fermezza, cercando di chiarire il motivo della differenza: “No, non fare polemica Dinuzzo bello. Tu non avevi visto gli altri quindi non potevi votarli. Loro vi hanno visto e possono votare. Fai polemiche fini a se stesse. Che polemica è questa?”

La conduttrice de L’Isola dei Famosi ha voluto sottolineare come la possibilità concessa ai nuovi concorrenti fosse legata al fatto che, seguendo da casa le puntate, avevano avuto modo di conoscere le dinamiche del gruppo e i comportamenti degli altri naufraghi.

Giarrusso, invece, al suo ingresso, aveva visto solo la prima puntata e non avrebbe potuto esprimere un giudizio consapevole. Nonostante la spiegazione, Dino ha tenuto il punto: “Sono abituato a dire la verità. E mi piace dirla sempre.”

Tale affermazione non ha, ovviamente, smosso Veronica Gentili. Con tono deciso, la conduttrice ha concluso: “Esatto, e la verità è che tu non potevi votare perché non li avevi visti, loro vi hanno visto giocare per tre settimane.”

Si è conclusa così la polemica e il delicato momento delle nomination ha potuto riprendere. Durante la puntata della prossima settimana capiremo chi dovrà abbandonare L’Isola dei Famosi.