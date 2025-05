Nel corso della finale dell’Eurovision Song Contest, Michelle Hunziker ha cantato in italiano, ma la regia ha mandato la pubblicità.

Eurovision, Michelle Hunziker canta in italiano, ma…

Una serata davvero incredibile quella della finale dell’Eurovision Song Contest 2025. Tanta bella musica, le esibizioni emozionanti ed esplosive di Lucio Corsi e Gabry Ponte tra i tanti, ma anche la presenza di Michelle Hunziker sul palco della manifestazione.

La conduttrice ha avuto modo di presentare la serata (e di citare spesso il nostro Paese), per la gioia del nipotino Cesare che da casa ha seguito con attenzione la sua amata nonna. Ma è accaduto anche qualcosa che sta facendo indignare non poco il pubblico. Michelle Hunziker sul palco dell’Eurovision ha cantato “Nel blu dipinto di blu”, rendendo così omaggio all’Italia. Ma è successo qualcosa di clamoroso. L’esibizione si è verificata nel momento in cui era prevista la pubblicità in TV sia per l’Italia che per altri Paesi!

Nonostante tutto, però, grazie al web siamo riusciti a recuperarne degli stralci e momenti, che vi riportiamo per chi se li fosse persi.

Accaduto questo che ha indignato i telespettatori, che hanno trovato ingiusta l’interruzione proprio durante il sentito omaggio a Domenico Modugno, uno degli artisti italiani più amati nel nostro Paese e non solo. La sua Nel blu dipinto di blu è una canzone manifesto, tra le più note al mondo e questo “sgarro” è stato visto come una grave mancanza.

Insomma la regia dell’organizzazione dell’Eurovision Song Contest dovrà farsi perdonare per non averci permesso di vedere l’esibizione di Michelle Hunziker in TV.