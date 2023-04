NEWS

Vincenzo Chianese | 27 Aprile 2023

Il tenero scatto di Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti

È trascorso un mese da quando Aurora Ramazzotti ha dato alla luce il suo primo figlio, Cesare. La primogenita di Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti si sta così godendo le prime settimane da mamma, e allo stesso tempo sta cercando di aggiornare i fan su questo nuovo capitolo della sua vita. Nel mentre sui social sono arrivate le dediche dei neo nonni per il piccolo, che naturalmente non sono passate inosservate. Proprio Michelle ha affermato dolcemente: “E con la nascita delle mie figlie… Oggi per me stato il giorno più bello della vita. Benvenuto Cesare”. Non è mancato anche un dolcissimo commento da parte di Eros, che ha aggiunto: “La vita è meravigliosa nonostante tutto. Benvenuto Cesare, il futuro è nelle tue mani”.

Poco fa come se non bastasse Michelle Hunziker ha postato su Instagram un dolce scatto che sta già facendo il giro del web. Nella foto in questione infatti vediamo proprio la conduttrice svizzera ed Eros Ramazzotti tenere tra le braccia il nipotino Cesare. La Hunziker come se non bastasse ha aggiunto:

“Quando Cesare “l’imperatore” chiama i nonni corrono!!”.

Il dolce scatto condiviso sui social da Michelle Hunziker ha emozionato il web e non sono mancati diversi commenti da parte degli utenti. Qualche giorno fa nel mentre a parlare è stata anche la stessa Aurora Ramazotti, che ha rivelato come procedono i primi giorni insieme a suo figlio Cesare. Queste le dichiarazioni della conduttrice:

“Va tutto bene, stiamo bene, ci stiamo adattando, siamo tornati a casa. Il bimbo “funziona”, fa quello che deve fare: dorme, fa la cacca, un botto di cacca. È tutto molto emozionante, piango ogni 5 minuti, dicono sia normale anche perché sto provando l’allattamento, un’esperienza davvero intensa, ma poi vi racconterò tutto quanto. Per me la cosa più emozionante adesso è vedere Goffredo con il bambino”.