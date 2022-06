In vacanza in Sardegna Insieme, Michelle Hunziker è stata paparazzata in compagnia di Giovanni Angiolini tra baci e tenerezze. La conduttrice, però, frena sulla sua vita privata...

Michelle Hunziker e Giovanni Angiolini insieme

Da settimane ormai si parla del flirt tra Michelle Hunziker e l’ex gieffino Giovanni Angiolini. I due spesso pizzicati insieme, non si mostrano vicini sui social, anzi cercano di evitare il più possibile la piattaforma. Ma dai paparazzi non si sfugge! La conduttrice, che si è separata di recente da Tomaso Trussardi, torna finalmente a sorride e, in compagnia il dottore di origine sarda, si sta concedendo tanti bei momenti. Nonostante cerchino di sfuggire dal gossip, non mancano occasione di scambiarsi tenerezze in pubblico, incuranti della presenza di occhi indiscreti.

E proprio Chi dopo averli pizzicati a Parigi, li ha beccati insieme durante la vacanza in Sardegna, a Porto Rotondo, dove Giovanni Angiolini vive e lavora. Sebbene Michelle Hunziker così come il bel sardo non abbiano ufficializzato la loro relazione, le foto di Chi uscite nella giornata di oggi, sembrano parlare chiaro. Come vediamo dalle immagini (CLICCANDO QUI) tra Michelle e Giovanni sembra esserci grande complicità. Ma ecco quanto emerso dal giornale diretto da Alfonso Signorini:

“Chi sta vivendo una favola , travolgente è Michelle Hunziker che ha passato un fine settimana in Sardegna in compagnia del suo nuovo compagno, il medico Giovanni Angiolini. Le immagini hot della loro breve vacanza…bollente“

Nonostante le foto pubblicate dal settimanale Chi, però, Michelle Hunziker ha deciso di non uscire allo scoperto, anzi. Nelle scorse ore la conduttrice ha risposto alle domande di alcuni fan e a riguardo ha fatto chiarezza a modo suo. Per prima cosa qualcuno le ha domandato come sta interiormente: “Che carina questa domanda, grazie! Dico la verità, stamattina mi sono svegliata che avevo un pochino di nostalgia perché le mie bimbe sono in un campus estivo e mi mancano da impazzire.

Ma non è finita qui, perché qualcuno ha anche chiesto a Michelle Hunziker qualcosa a proposito della sua vita privata…

Le parole di Michelle sulla sua vita privata

Non ha escluso nessuno dalle domande Michele Hunziker e ha provato a rispondere a tutti. Ha dispensato consigli qua e là e non è mancata qualche curiosità sulla sua vita privata. Qualcuno ha voluto sapere perché non condivide mai nulla del suo mondo lontano dai riflettori. Con serenità e il sorriso sulle labbra la presentatrice ha spiegato quanto segue:

“Sono solita condividere tutto ciò che ho elaborato, vissuto e metabolizzato, affinché possa aiutare gli altri a non commettere gli stessi errori”.

Ha fatto sapere Michelle Hunziker. C’è chi l’ha notata un po’ sfuggente ultimamente e dunque le ha chiesto il perché di questo suo comportamento. Anche in questo caso la conduttrice ha voluto spiegare come in realtà le cose non stiano proprio così: “No, tesoro mio. Non sono sfuggente. Come dicevo prima parte della crescita di una donna, dell’emancipazione è anche la libertà di viversi cose senza doversi giustificare.

Alle sue parole ha aggiunto anche il seguente messaggio: “Ci sono momenti in cui una persona desidera vivere dei momenti esclusivi senza doverli condividere”, ha fatto sapere su Instagram.

Le parole di Michelle Hunziker sulla sua vita privata – PARTE 2 pic.twitter.com/WyyNslq6s2 — disagiotv (@disagio_tv) June 29, 2022

Con queste parole Michelle Hunziker sembra aver quasi risposto in qualche modo ai gossip sul suo conto e che la vedono vicina a Giovanni Angiolini.

