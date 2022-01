Il web si scaglia contro Raimondo Todaro dopo le frasi dette alla Celentano

1 Il post di Raimondo Todaro ad Alessandra Celentano

Nella puntata di Amici 21 andata in onda domenica 23 gennaio c’è stata una forte discussione tra Raimondo Todaro e Alessandra Celentano. Il tutto è nato, in particolar modo, dai casting che la maestra ha fatto per trovare un altro ballerino di latino al posto di Mattia che è infortunato da circa un mese.

Nel lungo scambio di battute, Raimondo ad un certo punto ha chiesto a Maria se poteva trovare un bel corteggiatore di Uomini e donne per tenere impegnata la Celentano così che non andasse a disturbare gli allievi. Subito la maestra ha risposto che gli uomini risolvono sempre così le questioni, ma le donne non hanno bisogno di loro. Nella parte finale del video qui sotto potete vedere la scena.

Sicuramente il prof ha voluto semplicemente scherzare, ma già in quel momento sui social sono iniziati dei commenti contro di lui, poiché in tanti hanno considerato la sua uscita molto triste. Insomma, gli utenti li hanno definiti i soliti discorsi secondo cui una donna è acida perché non ha un uomo o magari non ha rapporti intimi o amorosi.

Ma non finisce qui, perché Raimondo Todaro ha continuato su questa strada e ha messo un post sul suo profilo Instagram. La foto è un edit di Alessandra Celentano sul trono di Uomini e donne, ed ha aggiunto un post per l’apertura di un casting particolare. I casting sono una frecciatina su quelli di latino che la maestra aveva aperto la scorsa settimana.

“Sto aprendo dei casting per Amici. Cerco un bel fidanzato per la mia cara amica Alessandra Celentano. I requisiti richiesti sono: 1- deve ritenersi più aitante di Rudy Zerbi; 2- deve essere alto almeno 1.75m; 3- non deve indossare collane, bracciali, orecchini né avere tatuaggi in vista, smalto alle unghie e piercing. Infine la cosa primaria: 4- deve sempre dire ‘maestra ha ragione lei’, parlarle in terza persona se fosse plurale anche meglio”.

Tutto questo ha generato una serie di commenti contro il professore di ballo di Amici 21, con anche accuse abbastanza forti. Ecco cosa è accaduto…