1 Tomaso e Michelle Hunziker festeggiano insieme

Diversi mesi fa Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi, attraverso un comunicato congiunto, avevano informato i fan di starsi separando: “Dopo 10 anni insieme, abbiamo deciso di modificare il nostro progetto di vita. Ci impegniamo a proseguire con amore e amicizia il percorso di crescita delle nostre meravigliose bambine. La nostra separazione rimarrà un percorso comune e privato. Non seguiranno ulteriori commenti nel rispetto della privacy della nostra famiglia. Michelle e Tomaso“.

In queste, ore, però si sono fatti vedere di nuovo insieme in occasione di un evento molto speciale. Stiamo parlando della festa di compleanno della figlia Sole, la quale ha compiuto nove anni. Questa la dedica della mamma: “Il sole nel cuore…Ti amo amore mio. Auguri“. La sorella Aurora Ramazzotti, invece, ha scritto: “Oggi è il compleanno di zia Sole. Nove anni“, riferendosi alla sua prima gravidanza. I due sembrano essere in buoni rapporti anche per il bene delle proprie figlie. Qui sotto la foto.

Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi al compleanno della figlia Sole

Dopo poco tempo dalla separazione Michelle Hunziker aveva commentato i fatti a Verissimo. A Silvia Toffanin aveva detto:

“È così bisogna affrontarle e poi andare avanti e mettere appunto le giuste priorità e non abbattersi mai. Ma rialzarsi. E non attaccare mai i nostri zaini di sofferenza agli altri. Mi dicono sempre che sono così gioiosa. In realtà sono pudica di sentimenti, quello che vivo di difficile me lo vivo da sola o con qualcuno con cui sono in confidenza. Gli altri hanno tanti problemi, io voglio essere la testimonianza che si può trarre forza da questa sofferenza.

Come sto oggi? Nella mia vita accadono anche cose belle e per questo ringrazio sempre il Padre eterno, perché ti danno la forza per affrontare dei lutti, delle sofferenze. Sicuramente una separazione è una grande sofferenza. È sempre un lutto da affrontare, quindi è difficile, perché ti senti fallito. Però dall’altra parte è anche un nuovo inizio. Devo dire che questo show è terapeutico. Così come lo è stato pubblico e il lavoro. Avere la testa impegnata in qualcosa che hai sempre sognato, ti aiuta a tirare fuori la forza, no?“.

