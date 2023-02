NEWS

Vincenzo Chianese | 5 Febbraio 2023

GF Vip 7

La reazione di Antonella all’esibizione di Micol Incorvaia

Come ormai tutti sappiamo non sembrerebbe esserci simpatia tra Micol Incorvaia e Antonella Fiordelisi. Fin dal primo momento infatti le due Vippone si sono pesantemente scontrate, per via della gelosia della schermitrice nei confronti della sorella di Clizia, che come sappiamo in passato ha avuto una breve storia con Edoardo Donnamaria. Ancora oggi i due hanno un bellissimo rapporto, e ricordano con piacere il tempo passato insieme. La cosa tuttavia non è affatto piaciuta ad Antonella, che si è così schierata contro Micol, al punto che tra le due non c’è mai stato un punto di incontro. Ancora oggi la Incorvaia e la Fiordelisi cercano di evitarsi il più possibile, e non sembrerebbe essere possibile dunque, almeno a oggi, un chiarimento.

Nel mentre proprio ieri sera è accaduto dell’altro che ha attirato l’attenzione del web. Come ogni sabato i Vipponi hanno trascorso una serata all’insegna del divertimento e di tanti giochi, e non sono mancate tante risate e buona musica.

A un tratto dalla regia è partita la celebre sigla di Dragon Ball, che noi tutti conosciamo e amiamo, e naturalmente anche i Vipponi, tra cui Micol Incorvaia in particolare, non hanno potuto fare a meno di cantarla a squarciagola. Ad alcuni attenti utenti però non è sfuggita la reazione di Antonella Fiordelisi, che è sembrata essere disturbata dal momento.

E poi si chiede perché la isolano, la escludono, le rispondo male… Quanto le rode che Micol riesca a farsi amare da tutti senza troppa fatica. #incorvassi #gfvip pic.twitter.com/4dUCEPEAdv — meandmilli (@meandmilli) February 5, 2023

Sui social intanto in molti stanno continuando a criticare la schermitrice per i suoi comportamenti, che ormai per alcuni hanno superato i limiti. La Fiordelisi infatti è spesso al centro di diverse liti, al punto che solo pochi giorni fa ha litigato con l’intera casa. Ma cosa accadrà durante il suo percorso in queste ultime settimane di gioco? Non resta che attendere per scoprirlo. Nell’attesa continuate a seguirci, per restare connessi e al passo con tutte le news sul GF Vip 7.