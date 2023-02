NEWS

Vincenzo Chianese | 5 Febbraio 2023

GF Vip 7

Scatta il bacio tra Daniele Dal Moro e Oriana Marzoli

Serata intensa quella di ieri nella casa del GF Vip 7. Come ogni sabato sera infatti gli autori hanno organizzato una sera a tema per i Vipponi, e non sono mancati tanti giochi. Protagonisti della serata sono stati senza dubbio Daniele Dal Moro e Oriana Marzoli, e finalmente tra i due è scattato il tanto atteso bacio. Ma andiamo con ordine e vediamo cosa è accaduto. Come ben sappiamo da settimane l’ex tronista di Uomini e Donne e l’influencer hanno attirato l’attenzione del web. Oriana infatti ha più volte ammesso di essere interessata a Daniele, che tuttavia non sembrerebbe fidarsi a pieno della Vippona. Tra la Marzoli e Dal Moro ci sono stati così diversi scontri, e nonostante qualche giorno fa sembrasse che tra i due fosse tornato il sereno, in seguito il Vippone ha fatto intendere di voler chiudere i rapporti con Oriana.

In queste ore però pare che tra i due ci sia stato un nuovo riavvicinamento, per la gioia di tutti i fan che da sempre supportano e sostengono gli Oriele. Ieri sera così, durante la serata di giochi, è accaduto quello che tutti stavano aspettando.

Seppur per gioco, tra Daniele Dal Moro e Oriana Marzoli è scattato finalmente il bacio, che ha riacceso le speranze dei sostenitori della coppia. Il pubblico dunque attende con ansia di scoprire cosa accadrà nei prossimi giorni e se finalmente tra l’ex tronista e l’influencer possa nascere un sentimento.

Proprio Dal Moro tuttavia ha più volte precisato di non vedere nella Marzoli la sua ipotetica fidanzata, nonostante secondo i più tra i Vipponi ci sia un feeling innegabile. Ma cosa accadrà dunque tra Daniele e Oriana? Non resta che attendere per scoprirlo. Nel mentre seguiteci per tante altre news sul GF Vip 7, e non solo.