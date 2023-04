NEWS

Andrea Sanna | 23 Aprile 2023

verissimo

Il ricordo dei Pooh

Non solo Sonia Bruganelli. Nell’intenso pomeriggio di Verissimo i Pooh hanno presenziato a Verissimo tra carriera e vita privata. La longeva band ci ha regalato un bel momento musicale e ha ricordato con grande affetto Stefano D’Orazio, scomparso a causa del Covid il 6 novembre 2020.

Roby Facchinetti, Dodi Battaglia, Red Canzian e Riccardo Fogli si sono detti ancora increduli per quanto accaduti e, con la voce rotta dall’emozione, dopo aver visto un video trubito al loro compagno dei Pooh hanno commentato all’unisono: “Non riusciamo ad abituarci al fatto che non ci sia più”.

Tutti e quattro i membri dei Pooh hanno poi aggiunto quanto sia stato assurdo che sia venuto a mancare così, da un giorno all’altro: “Non riusciamo a pensare che sia andato via per una tosse e una febbre e che sia salito su un’ambulanza e non l’abbia più visto nessuno da quel momento”.

Poco dopo a prendere la parola è stato Roby Facchinetti, l’ultimo dei Pooh che ha avuto modo di parlare con Stefano D’Orazio: “L’ho chiamato alle cinque di pomeriggio. Lui mi ha detto: ‘Ho il Covid, però stai tranquillo’. Perché era così, in qualsiasi situazione. Alle undici l’hanno portato via con l’ambulanza”.

Sempre a proposito di Stefano D’Orazio, Roby Facchinetti ha aggiunto: “Potevi contare su di lui per qualsiasi cosa. Una volta avevo un problema personale, mi sono confidato con lui e Stefano ha smosso mari e monti per aiutarmi. Avevo bussato ad altre porte prima, ma le ho trovate tutte chiuse, tranne quella di Stefano”.

A prendere il posto di Stefano D’Orazio come batterista dei Pooh è Phil Mer. Non tutti sanno ma è il figlio della seconda moglie di Red Canzian, che con un videomessaggio ha dichiarato: “Suonerò per lui”.

Nonostante siano trascorsi quasi tre anni dalla sua scomparsa, Stefano D’Orazio viene ricordato sempre con profondo affetto. E non solo dai Pooh.