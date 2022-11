NEWS

Nicolò Figini | 29 Novembre 2022

GF Vip 7

La scoperta di Micol Incorvaia

Questa sera al GF Vip 7 Micol Incorvaia ha scoperto in diretta che Wilma Goich e Patrizia Rossetti parlano di lei alle sue spalle. Il pubblico già lo sapeva e adesso anche lei è stata informata. Nei video mandati in onda abbiamo visto la vippona in confessionale che diceva di provare affetto per la cantante e sperava che anche per lei fosse così. A quanto pare forse le sue speranze erano vane. La Goich, tuttavia, si è scusata così come la Rossetti. Purtroppo, però, Micol ha deciso di non accettare le loro parole perché le ritiene false.

A un certo punto il presentatore ha tirato in ballo anche Daniele Dal Moro. Ha, infatti, ipotizzato che Wilma potesse essere gelosa di tutte le volte che Micol si avvicina e scherza con il vippone. L’altra però ha negato di provare questi sentimenti anche se né lui né gli altri concorrenti le hanno creduto. Fatto sta che la Incorvaia ha affermato: “Io mi vergogno per voi e mi vergogno per me che sono stata stupida. Io ci sono rimasta molto male. Mi sento fortemente in imbarazzo. Mi avete guardato anche con sdegno“.

La Rossetti, quindi, ha detto: “Sono quelle battute che ti vengono quando magari passa uno. E vengono un po’ a tutti quanti, ma non la pensavo così“. Insomma, la tensione è ancora alta tra Micol Incorvaia e le altre due. In seguito il pubblico ha assistito anche a una predica da parte di Pamela Prati: “Loro potrebbero essere la mamma e la nonna di Micol. Mi vergono per voi“. Vedremo come proseguiranno le cose tra di loro.

Continuate, nel frattempo, a seguirci per non perdervi tante altre news. Vi terremo aggiornati con tutti gli sviluppi del caso. QUI per il litigio completo su Mediaset Infinity.