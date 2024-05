Spettacolo

Nicolò Figini | 4 Maggio 2024

Amici 23

Maria De Filippi, vedendo che Martina si era un po’ rattristata, ha fermato un attimo la puntata per tentare di consolarla. Ecco tutto quello che è successo.

Maria De Filippi consola Martina

Maria De Filippi è stata protagonista di un momento molto carino insieme a Martina, ma per capire cos’è successo dobbiamo fare qualche passo indietro. La prima manche di Amici 23 è stata ricca di avvenimenti e ne sono successe davvero di tutti i colori. Cristiano Malgioglio ha raccontato un aneddoto del suo passato legato al padre, poi abbiamo visto un guanto di sfida tra Martina e Sarah con conseguente lite tra Lorella Cuccarini e Anna Pettinelli.

Martina ha purtroppo perso due sfide su tre e per tale ragione, essendo l’unica allieva rimasta nella squadra della Pettinelli e di Todaro, ha dovuto andare direttamente al ballottaggio finale. Ovviamente questa situazione l’ha scoraggiata perché teme di dover abbandonare la scuola e Maria se n’è accorta.

Vedendola molto triste, infatti, Maria De Filippi ha per un attimo interrotto la gara per parlare con lei chiedendole che cosa ci fosse che non andasse. La giovane studentessa ha replicato: ” “. La conduttrice ha quindi ricordato che deve stare tranquilla e che la fine del suo percorso ad Amici non implica la fine della sua carriera. Si tratta di una gara e di conseguenza ci può essere un solo vincitore, ma non esclude che avrà un brillante futuro davanti a sé:

“So che ci rimani male e che la tua riservatezza non ti faccia parlare. Tranquilla, non succede niente. Non ti reputano solo voce, questo è importante. Ora basta perché la stiamo mettendo solo in imbarazzo. Devi andare sul cubo”.

Le sue parole hanno aiutato Martina, che probabilmente affronterà il ballottaggio finale con maggiore ottimismo. Per sapere che cosa accadrà continuate a seguirci.