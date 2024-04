Spettacolo

Nicolò Figini | 13 Aprile 2024

Amici 23

Raimondo Todaro ha fatto una battuta a Mida dopo la sua performance con la moglie Francesca Tocca. Ecco tutto quello che è successo nel corso della puntata.

La battuta di Todaro a Mida

Mida e Holden si sono sfidati in un guanto di sfida, anticipato all’interno del daytime che va in onda tutti i giorni nel pomeriggio. Nella quarta puntata del Serale di Amici 23, infatti, entrambi si sono dovuti esibire sulle notte di “Mediterranea“, canzone di Irama, mentre Francesca Tocca ballava intorno a loro.

Come già sappiamo Holden ha un debole per la ballerina professionista e non lo ha mai nascosto. Già durante il pomeridiano Maria De Filippi aveva fatto notare che il giovane cantante aveva una passione particolare per i passi a due tra Giovanni e Francesca. Ed è proprio a questo punto che Raimondo Todaro aveva commentato: “Tanto prima o poi devi uscire, no?“. Come per dire, scherzando, che faranno i conti fuori non appena uscirà dal talent.

irama e mida si devono chiudere in studio insieme e tirare fuori uno di quei bopponi allucinanti #amici23 pic.twitter.com/aSqFWBdiTX — ale (@fixedthinking) April 13, 2024

Questa sera, invece, è toccato a Mida dover ricevere una divertente frecciatina da parte dell’insegnante di ballo. Dopo la performance, infatti, non è scappato agli occhi più attenti il fatto che anche allo studente piaccia la Tocca. Ed è per tale ragione che Todaro ha affermato: “Prima o poi ti becco“.

Ovviamente il tutto è stato detto con il sorriso sulle labbra e si è solamente scherzato, anche per stemperare la tensione della gara. Adesso non ci resta che scoprire chi vincerà la manche e chi tra le due squadre finirà a rischio eliminazione alla fine della puntata di Amici 23.

Ovviamente il tutto è stato detto con il sorriso sulle labbra e si è solamente scherzato, anche per stemperare la tensione della gara. Adesso non ci resta che scoprire chi vincerà la manche e chi tra le due squadre finirà a rischio eliminazione alla fine della puntata di Amici 23.