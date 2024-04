Amici 23, è caos nella scuola! Mida e Sebastian diventano due animali e lottano tra loro (VIDEO)

Spettacolo

Nicolò Figini | 3 Aprile 2024

Amici 23

Nel corso del daytime di Amici 23 le studentesse hanno voluto fare uno scherzo per il 1° aprile a Petit, Holden e Mida. Quest’ultimo, poi, si è messo a fare la lotta con Sebastian fingendo di essere un animale. Ecco il divertente video.

Lo scherzo ad Amici 23

Durante il daytime di oggi pomeriggio abbiamo potuto assistere a un divertente Pesce d’Aprile che le studentesse di Amici 23 hanno voluto fare a Mida, Petit e Holden. Le allieve hanno coinvolto anche alcuni professionisti, in particolare Elena D’Amario e Sebastian.

Prima di tutto si sono riunite con la ballerina per esporre il loro piano, ovvero quello di creare una lezione molto particolare. Un momento in cui tutti avrebbero dovuto raccogliere le proprie energie nello stile degli sciamani per connettersi alla parte più profonda di loro stessi.

Ed è proprio per tale ragione che, una volta arrivati tutti in studio, Elena ha fatto sì che gli allievi di Amici 23 si dipingessero il viso. Poi a un certo punto vi è stato il momento più iconico del daytime, ovvero quello che ha fatto il giro del web. “Adesso, con il canto dell’animale che sei si va a chiamare un altro animale“, ha affermato la D’Amario.

In occasione del "Pesce d'Aprile" le ragazze hanno deciso di fare uno scherzo a Mida, Holden e Petit e chiedono la complicità della professionista Elena 🤣 #Amici23 pic.twitter.com/3pZ2rgfXgV — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) April 3, 2024

Ognuno di loro ha quindi scelto un animale e dopo essersi disposti in cerchio si sono avvicinati gli uni agli altri immedesimandosi al meglio. Quando è toccato a Mida, che si è avvicinato a Sebastian, la professionista ha esclamato: “E qui scatta il duello“. il giovane cantante si è sentito quasi subito a disagio e ha cominciato a dire: “Ragazzi, è stranissimo. Ho perso“.

Questa scenetta ha fatto divertire tutto il web, soprattutto perché fino a quel momento Petit, Mida e Holden erano del tutto ignari di ciò che stava accadendo. Alla fine però Elena ha svelato la verità:

“Speravo andasse meglio, mi aspettavo un minimo di serietà in più. Detto questo, se avete riso non importante perché in realtà era un Pesce d’Aprile“.

Tutte le ragazze sono scoppiate a ridere mentre gli altri allievi hanno sgranato gli occhi increduli. Mida, nel mentre, è stato protagonista anche di un guanto di sfida lanciato da Anna Pettinelli.