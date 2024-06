Mida si mostra su TikTok con una misteriosa ragazza e semina il panico

Social

Andrea Sanna | 2 Giugno 2024

Amici 23

È bastato un video pubblicato sui social per scatenare nuovi pettegolezzi intorno a Mida, dopo Amici 23. Chi è la ragazza misteriosa che compare nel video pubblicato su TikTok dal cantante? Ve lo sveliamo noi.

Mida si mostra con una ragazza su TikTok

L’avventura dei ragazzi di Amici 23 si è conclusa sì, ma degli ex allievi del talent si continua a parlare con grande interesse. Stavolta però non facciamo riferimento a Holden e Sarah, ma a Mida. Nel programma il cantante ha avuto una storia d’amore con la ballerina Gaia.

Purtroppo la loro relazione non è andata come sperato, tant’è che Mida e Gaia si sono lasciati nel corso del talent show. Nonostante ciò però, dopo la trasmissione il cantante e la ballerina si sono visti spesso. E se c’è chi spera in un ritorno di fiamma, in queste ore un video postato dall’artista sui social ha fatto discutere gli utenti.

LEGGI ANCHE: L’esibizione da brividi di Claudio Baglioni, che canta l’Inno di Mameli durante la Festa della Repubblica

Si tratta di un filmato in cui Mida canta il suo brano Que Pasa e in cui è presente una ragazza misteriosa. È bastato questo per provocare un nuovo pettegolezzo e portare le persone a chiedersi se si tratti della nuova fiamma del cantante o solo di un’amica. In ogni caso molti utenti hanno menzionato Gaia e hanno fatto varie insinuazioni.

Ciò che in tanti hanno notato è la chimica tra Mida e la ragazza in questione. Come detto i fan sono impazziti e hanno pensato ci sia del tenero tra i due. Anche se fosse non ci sarebbe nulla di male, ma è pur sempre vero che la realtà a quanto pare è un’altra.

La ragazza del video postato da Mida, che vediamo su TikTok, è la protagonista del videoclip della canzone, Que Pasa. Sì, proprio lei. Non si tratta quindi di un flirt o chissà che altro. È un’attrice, per cui la sintonia che vedere è solo a livello lavorativo e niente più. Peraltro nel video i due si vedono in un set, circondati da telecamere e oggetti vari.

Allarme rientrato dunque per tutti quei fan che sperano ancora in un ritorno di fiamma tra Mida e Gaia.