1 La posizione della Rai: il rumor di AdnKronos

Sabato durante la diretta di Ballando con le Stelle abbiamo scoperto della positività al Covid-19 di Mietta, in gara con l’insegnante di danza Maykel Font. La cantante e il ballerino hanno comunque presenziato con un collegamento video e hanno spiegato quanto successo. Il tutto ha scatenato una polemica e anche il pubblico si è totalmente diviso sulla questione.

Ma quale sarà la posizione della Rai su questa vicenda? A riportare un rumor a riguardo è AdnKronos, che ha raccolto delle informazioni in merito e che vi riportiamo qui di seguito:

“La Rai non era a conoscenza del fatto che la concorrente di ‘Ballando con le Stelle’ Mietta non fosse vaccinata. A quanto apprende l’Adnkronos da fonti di Rai1, la cantante era stata scritturata in agosto per il programma, ma senza che l’azienda fosse a conoscenza del suo stato vaccinale.

Secondo quanto si apprende, le procedure anti Covid nell’ambito del programma state tutte rispettate nei minimi dettagli, a partire dall’ingresso negli studi Rai (in cui non è possibile l’accesso senza green pass), fino ai tamponi eseguiti regolarmente su tutti, anche sui vaccinati. Questo ha reso possibile il tracciamento immediato della situazione sanitaria della concorrente, che è stata sospesa momentaneamente dalla gara”.

Stando a quanto si legge su AdnKronos sarebbe quindi questa la posizione presa dalla Rai sulla vicenda. Nel mentre ad intervenire sui suoi canali social è stata proprio Mietta…