1 Mila Suarez provoca il “secchione” Mirko Gancitano

Martedì andrà in onda la seconda puntata de La Pupa e il Secchione Show. Nel mentre in tanti si chiedono cosa stia succedendo tra i concorrenti e ieri a Pomeriggio 5 si è parlato di Mila Suarez e Mirko Gancitano. La modella, ex di Alex Belli, dorme in stanza con il fidanzato di Guenda Goria. Lei non manca occasione di provocarlo, anche se lui sembra stare sulle sue poiché felicemente impegnato.

A proposito di questa situazione Barbara d’Urso a Pomeriggio 5 ha affrontato l’argomento, spiegando come Mila Suarez sembra non voler mollare la presa e sembra intenzionata a portare avanti la sua parte di “pupa”: “Mirko fa coppia con Mila e dormono nello stesso letto. Mila non smette di provocare Mirko che, bravissimo ragazzo, secchione… ma è fatto di carne ed ossa”, ha annunciato la conduttrice, come spiegato da BlogTivvù.

Successivamente nella trasmissione pomeridiana di Canale 5 la d’Urso ha mandato in onda una clip che vede Mila Suarez nella vasca idromassaggio con Mirko Gancitano e altri concorrenti. Proprio lei si è lasciata sfuggire una frase indirizzata a Guenda Goria: “Tesoro, prenditi qualche medicina o la camomilla quando guarderai la puntata!”. Su questo punto, però, Barbara d’Urso ci ha tenuto a precisare: “Anche nelle edizioni passate si creavano degli innamorati, delle gelosie, ex fidanzati, ex fidanzate. Mirko però è un uomo molto rigoroso”.

Mila Suarez, intanto, si è già distinta e fin dalla prima puntata è stata protagonista di una lite con Soleil Sorge, opinionista del reality show. Andiamo a rivedere cosa è successo…