Scopriamo i segreti della Collezione Numismatica 2026 tra prezzi esclusivi e monete introvabili per veri collezionisti

L’attesa per le Olimpiadi invernali di Milano Cortina 2026 cresce ogni giorno mentre la città meneghina si prepara per la grande cerimonia inaugurale a San Siro. Oltre all’agonismo sportivo, l’evento brilla già nelle mani dei collezionisti grazie alla prestigiosa Collezione Numismatica 2025 presentata dall’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. Questa serie esclusiva unisce la maestria artistica italiana al fascino dei Giochi e propone monete uniche che stanno già diventando rarità ricercatissime sul mercato internazionale. Alcune emissioni sono andate sold-out in poche ore e hanno alimentato una vera caccia al tesoro tra gli appassionati di numismatica.

La versione in oro da 50 euro

Le monete in oro rappresentano il vertice assoluto della collezione con la spettacolare versione da 50 euro che pesa esattamente un’oncia di metallo prezioso. Questo pezzo vanta una tiratura limitatissima di soli 450 esemplari e il suo prezzo di emissione fissato a 3.450 euro riflette l’estrema esclusività del conio. Chi cerca un investimento più accessibile può puntare sulla moneta da 20 euro in oro dedicata sia ai Giochi Olimpici che a quelli Paralimpici. Entrambe le versioni costano 869 euro e mostrano il logo ufficiale della manifestazione circondato da una raffinata decorazione a raggiera che simboleggia l’energia dello sport.

Per chi ama l’argento, la Zecca ha coniato sei diverse monete da 6 euro che celebrano le discipline iconiche e le località ospitanti della kermesse. Ogni pezzo costa 83 euro e raffigura sport spettacolari come lo snowboard a Livigno, lo sci alpino a Bormio o il pattinaggio di velocità a Milano. Gli esperti suggeriscono di monitorare con attenzione il trittico di monete da 25 centesimi in cupronichel che viene venduto in rotolini da 50 euro. Questi pezzi presentano le simpatiche mascotte Tina e Milo e sono perfetti per chi desidera un ricordo ufficiale senza spendere cifre troppo elevate.

Ma dove si possono acquistare queste meraviglie numismatiche prima che i prezzi lievitino ulteriormente sul mercato dell’usato e delle aste specializzate? Il canale principale resta il portale ufficiale dello shop IPZS dove è possibile verificare la disponibilità residua di ogni singola emissione della collezione 2025. Molti negozi di numismatica autorizzati dispongono ancora di alcune scorte, ma i prezzi potrebbero variare sensibilmente rispetto a quelli di listino a causa della forte richiesta. Vi consiglio di affrettarvi perché l’avvicinarsi della fiaccola olimpica renderà questi piccoli capolavori in oro e argento sempre più difficili da reperire sul mercato primario.

Dario Lessa