Milano Cortina 2026: la Lombardia punta su divertimento e relax
La Lombardia si prepara ai Giochi Invernali del 2026 con un’offerta che va oltre lo sport, puntando su mete d’eccellenza…
La Lombardia si prepara ai Giochi Invernali del 2026 con un’offerta che va oltre lo sport, puntando su mete d’eccellenza per il benessere e il tempo libero dei visitatori
Con l’avvicinarsi delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026, la Lombardia si prepara ad accogliere un grande flusso di visitatori italiani e internazionali. Oltre agli appuntamenti sportivi, cresce l’interesse per le esperienze di benessere e lifestyle che arricchiranno il soggiorno dei turisti, offrendo momenti di svago lontano dai luoghi più affollati. Le strutture indoor avranno un ruolo chiave nel proporre attività adatte a pubblici diversi, pronte a valorizzare l’offerta turistica regionale anche durante la stagione fredda.
Acquaworld, il cuore dell’esperienza acquatica
Tra le mete più amate, spicca Acquaworld, l’unico parco acquatico e benessere indoor e outdoor aperto tutto l’anno in Italia. Grazie alla varietà delle sue proposte, il parco è diventato un punto di riferimento per famiglie, coppie e gruppi di amici.
«Un’esperienza accessibile e trasversale, adatta a pubblici diversi» – così viene descritta la filosofia che anima la struttura, capace di combinare divertimento, relax e lifestyle.
Nel cuore del parco si trova l’Area Fun, oltre 1.100 metri di scivoli e attrazioni pronti a regalare emozioni a ogni età. Dalla piscina a onde al lazy river, fino alle lagune dedicate ai più piccoli, ogni spazio è progettato per garantire un’esperienza di completo divertimento in un ambiente controllato e accogliente.
Relax e benessere per tutti i gusti
Accanto all’adrenalina, l’Area Benessere offre un’oasi dedicata al relax e alla rigenerazione. Vasche idromassaggio, percorsi sensoriali, saune e la suggestiva Grotta del Temporale Monsonico accolgono i visitatori in un ambiente che invita a rallentare. Gli spazi interni ed esterni completano un’offerta ideale per chi desidera un momento di calma dopo una giornata intensa, anche in pieno inverno.
Che si tratti di una pausa rigenerante o di un pomeriggio di puro svago, Acquaworld si inserisce perfettamente nel calendario olimpico come meta alternativa per chi vuole vivere la Lombardia in modo diverso, andando oltre gli impianti sportivi.
Come arrivare e cosa scoprire
Situato a Concorezzo, Acquaworld è facilmente raggiungibile sia in auto che con i mezzi pubblici.
-
In auto: da Milano tramite la tangenziale est (uscita Dogana di Concorezzo) o da Bergamo lungo l’autostrada A4 (uscita Agrate).
-
Con i mezzi pubblici: dalla metro M2 Cologno Nord con l’autobus Z323 o dalla stazione di Monza con l’autobus Z321, fermata Malcantone.
I biglietti possono essere acquistati online sul sito ufficiale acquaworld.it.
Inaugurato nel 2011, il parco si estende su 20.000 metri quadrati e offre un’ampia gamma di attrazioni: la Tiki Bay estiva con sabbia bianca e vegetazione tropicale, il Mondo dei Corsari tematizzato, e l’Area Fun con la torre di scivoli e la piscina a onde. Un mix di ambienti che rendono Acquaworld una destinazione unica per chi vuole unire sport, relax e divertimento in vista di Milano Cortina 2026.
