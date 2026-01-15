La Lombardia si prepara ai Giochi Invernali del 2026 con un’offerta che va oltre lo sport, puntando su mete d’eccellenza per il benessere e il tempo libero dei visitatori

Con l’avvicinarsi delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026, la Lombardia si prepara ad accogliere un grande flusso di visitatori italiani e internazionali. Oltre agli appuntamenti sportivi, cresce l’interesse per le esperienze di benessere e lifestyle che arricchiranno il soggiorno dei turisti, offrendo momenti di svago lontano dai luoghi più affollati. Le strutture indoor avranno un ruolo chiave nel proporre attività adatte a pubblici diversi, pronte a valorizzare l’offerta turistica regionale anche durante la stagione fredda.

Acquaworld, il cuore dell’esperienza acquatica

Tra le mete più amate, spicca Acquaworld, l’unico parco acquatico e benessere indoor e outdoor aperto tutto l’anno in Italia. Grazie alla varietà delle sue proposte, il parco è diventato un punto di riferimento per famiglie, coppie e gruppi di amici.

«Un’esperienza accessibile e trasversale, adatta a pubblici diversi» – così viene descritta la filosofia che anima la struttura, capace di combinare divertimento, relax e lifestyle.

Nel cuore del parco si trova l’Area Fun, oltre 1.100 metri di scivoli e attrazioni pronti a regalare emozioni a ogni età. Dalla piscina a onde al lazy river, fino alle lagune dedicate ai più piccoli, ogni spazio è progettato per garantire un’esperienza di completo divertimento in un ambiente controllato e accogliente.

Relax e benessere per tutti i gusti

Accanto all’adrenalina, l’Area Benessere offre un’oasi dedicata al relax e alla rigenerazione. Vasche idromassaggio, percorsi sensoriali, saune e la suggestiva Grotta del Temporale Monsonico accolgono i visitatori in un ambiente che invita a rallentare. Gli spazi interni ed esterni completano un’offerta ideale per chi desidera un momento di calma dopo una giornata intensa, anche in pieno inverno.

Che si tratti di una pausa rigenerante o di un pomeriggio di puro svago, Acquaworld si inserisce perfettamente nel calendario olimpico come meta alternativa per chi vuole vivere la Lombardia in modo diverso, andando oltre gli impianti sportivi.

Come arrivare e cosa scoprire

Situato a Concorezzo, Acquaworld è facilmente raggiungibile sia in auto che con i mezzi pubblici.

In auto: da Milano tramite la tangenziale est (uscita Dogana di Concorezzo) o da Bergamo lungo l’autostrada A4 (uscita Agrate).

Con i mezzi pubblici: dalla metro M2 Cologno Nord con l’autobus Z323 o dalla stazione di Monza con l’autobus Z321, fermata Malcantone.

I biglietti possono essere acquistati online sul sito ufficiale acquaworld.it.

Inaugurato nel 2011, il parco si estende su 20.000 metri quadrati e offre un’ampia gamma di attrazioni: la Tiki Bay estiva con sabbia bianca e vegetazione tropicale, il Mondo dei Corsari tematizzato, e l’Area Fun con la torre di scivoli e la piscina a onde. Un mix di ambienti che rendono Acquaworld una destinazione unica per chi vuole unire sport, relax e divertimento in vista di Milano Cortina 2026.

Seguite Novella 2000 anche su: Facebook, Instagram e X

Leggi anche: Chiara Ferragni, le prime parole dopo essere stata assolta