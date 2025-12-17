Le divise ufficiali della fiamma olimpica spuntano su eBay e Vinted nonostante non siano mai state messe in commercio Tute…

Tute dei tedofori di Milano-Cortina 2026: il caso esplode online

Le tute ufficiali dei tedofori, simbolo del viaggio della fiamma olimpica, stanno comparendo sui principali siti di vendita second hand, eBay a Vinted, con cifre che lasciano senza parole. Un dettaglio non da poco: queste divise non dovrebbero essere acquistabili. Non sono mai state messe in vendita ufficialmente e vengono fornite esclusivamente dalla Fondazione Milano Cortina 2026 a chi partecipa al percorso della torcia olimpica.

Annunci shock: prezzi da collezione

Scorrendo gli annunci online, i numeri parlano chiaro. Le tute dei tedofori di Milano-Cortina 2026 vengono proposte come veri e propri pezzi da collezione:

916 euro per un kit taglia M con felpa, pantaloni e guanti.

1.020 euro per la taglia L, completa di cappellino e sacca portascarpe.

Fino a 1.530 euro per la taglia XS.

E mentre online i prezzi continuano a salire, resta una domanda sullo sfondo: come sono finite queste divise sul mercato?

Ph Federico Serra/IPA SPORT