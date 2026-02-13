Domenico Dalla Santa celebra il bronzo mondiale della campionessa azzurra Stefania Constantini con un bacio!

L’eccellenza del ghiaccio italiano non si ferma e, insieme ai successi sportivi, fioriscono le emozioni che scaldano il cuore dei tifosi. Stefania Constantini, l’icona del curling azzurro, ha aggiunto un altro tassello prestigioso alla sua bacheca conquistando il bronzo nel mondiale di doppio misto in coppia con Amos Mosaner. Ma oltre la tecnica e la precisione millimetrica della stone, a catturare l’attenzione del web è stato un gesto di pura dolcezza.

Domenico Dalla Santa, portiere dell’HC 3 Zinnen Dolomites e storico compagno della campionessa, ha voluto omaggiare il successo della fidanzata con uno scatto che è diventato subito virale. Un bacio social accompagnato dalla didascalia “Proud”, parola breve ma densa di significato che testimonia il legame profondo tra i due atleti bellunesi.

Il percorso della regina del curling e il supporto del suo compagno

Nata a Pieve di Cadore nel 1999 e cresciuta tra le vette di Cortina d’Ampezzo, Stefania ha trasformato una passione nata a otto anni in una carriera leggendaria. Dopo lo storico oro di Pechino 2022 e il titolo mondiale del 2025, questa medaglia di bronzo conferma la sua costanza ai vertici della disciplina. Accanto a lei, Domenico Dalla Santa rappresenta la roccia fuori dal ghiaccio. Il portiere dell’IHL, che poco prima della spedizione olimpica di Milano-Cortina 2026 aveva dedicato alla Constantini parole cariche di ispirazione invitandola a “divertirsi come quella piccola bambina”, si conferma il suo primo sostenitore. Questa sinergia tra hockey e curling racconta un’Italia sportiva autentica, dove il talento incontra il supporto incondizionato della famiglia e degli affetti.

