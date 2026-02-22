Milano-Cortina, ultimo giorno: gli italiani in gara oggi 22 febbraio
Ultimo giorno di gare: speranza di medaglia dal bob a 4 maschile, c’è anche la mass start femminile di sci di fondo
Diciannovesimo e ultimo giorno di gare alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. Ecco gli azzurri impegnati nella giornata di oggi, domenica 22 febbraio 2026. Speranza di medaglia nel bob a 4 maschile mentre nella mass start femminile di sci di fondo ci sarà Anna Comarella.
Milano Cortina: gli italiani in gara oggi
10.00 Bob a 4 maschile, terza manche (Patrick Baumgartner, Lorenzo Bilotti, Eric Fantazzini, Robert Mircea)
10.00 Sci di fondo, 50 km mass start femminile (Anna Comarella)
12.15 Bob a 4 maschile, quarta manche (ev. Patrick Baumgartner, Lorenzo Bilotti, Eric Fantazzini, Robert Mircea)
20.30 Cerimonia di chiusura Milano Cortina 2026
Tutti gli orari in ore italiane. Il programma può essere soggetto a variazioni.