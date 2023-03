NEWS

Vincenzo Chianese | 28 Marzo 2023

GF Vip 7

Milena Miconi becca i Vipponi a parlare in piscina nel post puntata, poi cucina per loro: scoppia la polemica sul web

Il web prende le parti di Milena Miconi

Serata intensa quella di ieri al Grande Fratello Vip 7. Nel corso della diretta infatti abbiamo assistito all’elezione di altri due finalisti, Edoardo Tavassi e Nikita Pelizon, e a ben due eliminazioni, quelle di Andrea Maestrelli e Luca Onestini. Nel mentre a finire al televoto sono stati Milena Miconi e Alberto De Pisis, che si stanno giocando l’ultimo posto in finale. Mentre attendiamo di capire cosa accadrà, in queste ore sta girando sui social un video che sta facendo discutere gli utenti. Nel post puntata infatti gli Spartani si sono radunati in piscina per parlare tra loro. A un tratto a beccare i Vipponi sono state proprio Milena e Nikita, che si stavano chiedendo che fine avessero fatto. A replicare è stata prontamente Oriana, che ha affermato: “Stiamo parlando di cose nostre”. Poco dopo però è accaduto qualcosa che ha fatto storcere il naso ai più.

Il gruppo infatti ha affermato di avere fame, e ha incaricato la Miconi di preparare la cena. I Vipponi si sono così accordati su cosa mangiare, e Milena ha cucinato per tutta la casa. Sul web però in molti non hanno apprezzato il comportamento dei concorrenti, e in tantissimi hanno preso le parti della showgirl.

Milena e Nikita li trovano che parlano dopo puntata in piscina … e va bene, “parlano di cose loro” ma poi ordinano la cena come se fossero le loro sguattere?!

Nikita e Milena dovrebbero davvero pensare solo a loro stesse e non a quei cafoni! #gfvip #nikiters #makita pic.twitter.com/Jlp4WT1lct — [email protected] (@WildLukita) March 28, 2023

Ieri sera nel mentre Milena Miconi ha ricevuto una bellissima sorpresa, avendo l’opportunità di incontrare suo marito e le sue figlie. Proprio il suo compagno Mauro ha speso per lei delle bellissime parole, affermando:

“Sei stata brava. Io devo dirti una cosa importante, non credevo riuscissi ad arrivare fino a questo punto. Eravamo dubbiosi, c’erano persone già da tempo. E poi c’era la differenza d’età, quella poteva pesare. E invece mi hai stupito. Hai sempre avuto consapevolezza di quello che stavi facendo. Realmente, sono fiero di quello che hai fatto. Se esci ora o la prossima settimana, non conta più. Sono felicissimo e ti dico che anche il GF ha fatto qualcosa per te, era tanto che non ti vedevo ridere, vivere quell’adolescenza che ti sei inevitabilmente negata. Sono pronto a risposarti, quando vuoi. Non è questo che ci tiene legati ma il fatto di scegliersi, ogni giorno, come abbiamo sempre fatto”.