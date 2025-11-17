Di recente alcune malelingue del web hanno parlato di una possibile uscita di scena da Ballando con le Stelle per Rossella Erra. Adesso a intervenire è però Milly Carlucci, che mette a tacere le indiscrezioni.

Parla Milly Carlucci

Siamo entrati nel vivo della nuova edizione di Ballando con le Stelle e ormai settimana dopo settimana stiamo assistendo a un’emozione dietro l’altra. Tra poco più di un mese nel mentre scopriremo chi sarà a vincere questa edizione del talent show condotto da Milly Carlucci e di certo non sono esclusi inaspettati colpi di scena. Il cerchio intanto si stringe sempre più e ormai il pubblico ha le sue preferenze. In attesa di scoprire cosa accadrà, in questi giorni qualcosa ha fatto preoccupare i fan del programma targato Rai 1. Andiamo a scoprire di cosa si tratta.

Come in molti forse sapranno, di recente alcune malelingue hanno iniziato a parlare di un possibile addio di Rossella Erra a Ballando con le Stelle. Il celebre volto della tribuna del popolo, amatissima dal grande pubblico, secondo i pettegolezzi infatti potrebbe non tornare per la prossima edizione. Nelle ultime ore però a fare chiarezza ci ha pensato Milly Carlucci. La conduttrice, nel corso di una chiacchierata con TvTalk, ha smentito ufficialmente le voci di corridoio, sottolineano l’importanza della Erra a Ballando. In merito la padrona di casa, rassicurando tutti, ha dichiarato:

“Noi gli annunci li facciamo all’inizio della nuova stagione. Rossella è solidamente nella sua postazione come una grande tribuna del popolo nonché detentrice del tesoretto del cuore. È un ruolo in commedia importante, perché poi noi siamo veramente una grande commedia umana”.

Nessuna paura dunque: Rossella Erra non lascerà Ballando con le Stelle. Milly Carlucci intanto si prepara ad affrontare le ultime puntate di questa edizione del talent show e di certo in queste settimane ne vedremo ancora di belle.

