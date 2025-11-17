Ospite a Verissimo, Tina Cipollari è tornata a parlare del turbolento rapporto con Gemma Galgani, facendo anche una rivelazione inaspettata. Ecco le dichiarazioni della celebre opinionista di Uomini e Donne.

Le parole di Tina Cipollari

Ieri pomeriggio ad arrivare a Verissimo come ospite è stata Tina Cipollari. La celebre e amatissima opinionista di Uomini e Donne si è raccontata a cuore aperto e ha risposto con ironia e sincerità alle domande della padrona di casa Silvia Toffanin. Nel corso della chiacchierata non è mancato naturalmente il capitolo dedicato a Gemma Galgani, con la quale la Cipollari si scontra ripetutamente da anni all’interno del dating show di Canale 5. Proprio la conduttrice ha mostrato un filmato risalente a qualche tempo fa, quando la Dama era scoppiata in lacrime a seguito di una delusione amorosa. A quel punto Tina aveva seguito Gemma nel backstage e tra le due c’era stato anche un abbraccio. A Verissimo così l’opinionista, svelando i retroscena di quell’episodio, ha affermato:

“Era stata illusa nuovamente da un uomo. In quel momento mi ha fatto un po’ di tenerezza, non era un gioco televisivo. Per l’ennesima volta è stata usata e purtroppo gettata. Quel giorno, poverina, era particolarmente sensibile, l’ho vista veramente in difficoltà. In quel momento ero sincera. Quell’abbraccio non è stato finto. Ho provato della tenerezza. Lei ha avuto tante delusioni, è stata veramente sfortunata. Adesso saranno un 15 anni che sta da noi e non ne ha azzeccato uno, ancora è rimasta sola”.

A quel punto, con l’ironia che da sempre la contraddistingue, Tina Cipollari, rivelando se secondo lei Gemma Galgani troverà l’amore, ha aggiunto: “Se troverà mai l’amore? No. Su questo ci scommetterei la cosa più preziosa che ho. Non troverà l’amore lì dentro, ma nemmeno fuori“.

