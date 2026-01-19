Stando alle ultime voci di corridoio, in primavera Milly Carlucci dovrebbe tornare in onda su Rai 1 con uno storico programma della televisione italiana: Canzonissima. Ecco quando dovrebbe iniziare la trasmissione.

Milly Carlucci pronta a rilanciare Canzonissima

Dopo il successo dell’ultima edizione di Ballando con le Stelle, che anche quest’anno ha tenuto compagnia a milioni di telespettatori, Milly Carlucci sta preparando il suo ritorno in tv. Secondo le indiscrezioni, in primavera la conduttrice tornerà in onda su Rai 1, riproponendo uno storico programma della televisione italiana. Di quale stiamo parlando? Nientemeno che di Canzonissima.

Ad annunciare il ritorno della celebre e iconica trasmissione è Affari Italiani, che fa sapere che lo show è pronto a tornare con una nuova edizione. Come in molti sapranno, il programma è andato in onda tra gli anni ’60 e gli anni ’70, ottenendo un enorme successo. Puntata dopo puntata, il pubblico assisteva a una vera e propria gara fra cantanti che ogni settimana si esibivano con un brano. A votare l’esibizione migliore era naturalmente il pubblico, che esprimeva le proprie preferenze attraverso le cartoline postali abbinate ai biglietti della lotteria Italia.

Adesso dunque, a distanza di 52 anni dall’ultima edizione, pare che Canzonissima stia per tornare e alla conduzione ci sarà proprio Milly Carlucci. Ma quando sarebbe prevista la partenza del programma?

Quando dovrebbe iniziare Canzonissima

Sempre Affari Italiani fa anche sapere quando sarebbe prevista la partenza di Canzonissima. La trasmissione dovrebbe tornare in onda a partire da sabato 21 marzo e pare che gli appuntamenti previsti siano 5. Secondo le informazioni trapelate, la Carlucci starebbe già contattando una serie di artisti e sarebbe spuntato anche il nome di Noemi.

Milly dunque si prepara a tornare in onda e di certo anche stavolta ne vedremo di belle.

