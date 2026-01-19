Dopo Temptation Island Flavio Ubirti è sbarcato a Uomini e Donne!

Single dell’edizione del 2025 di Temptation Island e nuovo tronista di Uomini e Donne, ecco chi è il tentatore Flavio Ubirti. Tutto su di lui tra età, altezza, vita privata e Instagram dove poterlo seguire.

Chi è Flavio Ubirti

Nome e Cognome: Flavio Ubirti

Data di nascita: 2 maggio 2001

Luogo di nascita: è originario di Figline Valdarno (Firenze)

Età: 24 anni

Altezza: 1 metro e 85 centimetri circa

Segno zodiacale: Toro

Professione: modello e calciatore

Fidanzato: Flavio è single

Figli: Flavio non ha figli

Tatuaggi: Flavio non ha tatuaggi

Profilo Instagram: @flavio__ubirti

Flavio Ubirti età, altezza e biografia

Qual è la data di nascita il nome e cognome completo e l’età del tentatore e tronista di Uomini e Donne? Lui è Flavio Ubirti ed è apparso tra i single dell’ultima edizione di Temptation Island. Il ragazzo è nato 2 maggio 2001 e ha 24 anni. È del segno zodiacale del Toro.

Quanto è alto Flavio di Uomini e Donne? Il tentatore è alto all’incirca 1 metro e 85 centimetri. Non siamo certi invece del peso.

Della sua biografia sappiamo ancora che è modello e calciatore. Ma questi aspetti li approfondiremo nella parte dedicata alla carriera.

Vita privata del tentatore

Della vita privata del tentatore non si conosce tantissimo. Possiamo affermare però che non ha alcuna fidanzata. Flavio di Temptation Island e Uomini e Donne è ovviamente single, come viene richiesto a tutti i tentatori prima di partecipare.

Dal passato sappiamo che ha avuto una sola relazione importante, durata 4 anni.

Vive con i suoi genitori e ha un fratello di nome Giulio, a cui è molto legato. Ha raccontato infatti che ha un rapporto bellissimo con la sua famiglia, a loro è molto grato. Tiene molto all’educazione.

Di sé nella clip di presentazione ha raccontato che gli piace la natura e stare con i cani. Insieme a suo padre ne addestrano alcuni, passione che gli ha trasmesso proprio lui.

Tra le cose che gli piacciono di sé c’è il fisico atletico e il sorriso. Caratterialmente gli piace tutto di sé, perché quando c’è qualcosa che non va ci lavora su per cambiarlo.

Mentre tra 10 anni spera di essere con una famiglia, dei figli, di essere felice e portare queste cose a cui sta lavorando a un livello più alto possibile.

Dove seguire Flavio tronista di Uomini e Donne: Instagram e social

Fan di Uomini e Donne se siete alla ricerca del profilo Instagram del tentatore Flavio Ubirti siete nel posto giusto. Nella barra di ricerca vi basterà digitare flavio__ubirti e trovare così il suo account ufficiale. È presente anche su Facebook, che non utilizza mai e su Threads.

Dai suoi profili è possibile trovare tantissime foto di Flavio Ubirti, in cui mette anche in mostra il suo bel fisico.

Foto Flavio Ubirti Temptation Island

Dai vari scatti notiamo che è amante del mare e della natura in generale e che ama il calcio (è infatti un calciatore).

Carriera

Passiamo alla carriera. Attualmente nella scuderia della Alex Model Agency, dove gioca Flavio Ubirti, ex tentatore di Temptation Island e tronista di Uomini e Donne? Cosa sappiamo del suo percorso?

Secondo quanto riportato da Transfermarkt.it e confermato dal suo profilo social, Flavio è sia un calciatore professionista che un modello. Ha ricoperto il ruolo di portiere e ha prima di salire sul trono ha giocato nel Baldaccio Bruni Calcio.

La sua carriera sportiva, iniziata nel 2017, lo ha visto vestire diverse maglie, tra cui quelle dell’Arezzo, del Cannara o dello Scandicci. In passato, ha avuto anche l’opportunità di rappresentare l’Italia nella Nazionale Under 17, un’esperienza che testimonia il suo talento e il suo potenziale fin dalle categorie giovanili.

Flavio Ubirti tentatore a Temptation Island

Dal 3 luglio 2025 su Canale 5 ha fatto ritorno Temptation Island, condotto da Filippo Bisciglia. Tra i tentatori dell’edizione abbiamo visto Flavio Ubirti.

Nella lista, tra i tanti abbiamo notato anche Diego e Francesco Farina (entrambi ex di Uomini e Donne) ma anche Emanuele Fiori, ex concorrente del Grande Fratello.

Flavio Ubirti come tentatore ha fatto colpo su tutte le fidanzate di Temptation Island. Ognuna di loro infatti avrebbe voluto sceglierlo, ma la prima che ha fatto il suo nome è stata Maria Concetta.

A Filippo il ragazzo ha confidato che avrebbe scelto Denise, fidanzata di Marco, tanto che poi si è avvicinato a lei. Non è scattato nulla tra loro, ma quanto basta per fare ingelosire Marco.

Dopo questa esperienza Flavio ha lasciato il calcio per intraprendere la carriera televisiva e, di conseguenza, a Uomini e Donne.

Flavio Ubirti a Uomini e Donne

Dopo tanti rumor emersi in queste settimane, ora abbiamo la certezza. Flavio è il nuovo tronista di Uomini e Donne. Questa la sua clip di presentazione.

Ha detto di essere un ragazzo tranquillo, razionale ed equilibrato. Il ruolo di portiere nel calcio gli ha insegnato che quando sbaglia si deve avere la forza e la prontezza di guardare avanti senza farsi condizionare. Allo sport ha detto di dovere molto.

Per conquistare una donna non crede serva fare il figo, bensì la bontà d’animo e sul trasmettere affidabilità. Spesso gli dicono che è un ragazzo dai sani valori e d’altri tempi.

“Ho bisogno di una persona che abbia una forte compatibilità con me, che si crei una chimica oltre il razionale e che si possa guardare nella stessa relazione. Spero di diventare padre da giovane, ma sicuro di avere la giusta persona accanto con cui fare un figlio”.

I tronisti di Uomini e Donne

Nell’edizione del 2025 di Uomini e Donne chi sono i tronisti? Insieme a Flavio annunciata anche Cristiana e Sara Gaudenzi, che va a sostituire il “cacciato” Rosario Guglielmi.

Il percorso di Flavio Ubirti a Uomini e Donne

Dal 22 settembre 2025 ha inizio il percorso di Flavio Ubirti a Uomini e Donne. Chi sarà la corteggiatrice che riuscirà a conquistare il suo cuore? Ha iniziato a conoscere le prime ragazze, ma una di loro (Sara per la precisione) gli ha dato parecchio filo da torcere, tanto da auto eliminarsi e diventare poi tronista.



Arrivato a fine percorso con due ragazze, Martina e Nicole, Flavio ha fatto la sua scelta.