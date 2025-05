Pensate di conoscere proprio tutto sull’ex attrice di film per adulti Milly D’Abbraccio? In questo articolo vi raccontiamo la sua carriera e la sua vita privata, passando per il vero nome, l’età e il profilo Instagram.

Chi è Milly D’Abbraccio

Nome e Cognome: Emilia Cucciniello

Nome d’arte: Milly D’Abbraccio

Data di nascita: 3 novembre 1964

Luogo di nascita: Avellino

Età: 60 anni

Segno zodiacale: Scorpione

Professione: ex attrice di film per adulti

Fidanzata: informazione non disponibile

Tatuaggi: Milly non ha tatuaggi visibili

Profilo Instagram: @officialmillydabbraccio

Milly D’Abbraccio età, vero nome e biografia

Quante sorelle ha Milly D’Abbraccio? Ne ha solo una e il suo nome d’arte è Mariangela D’Abbraccio. Ma chi è? Lavora come attrice e dal 2012, per esempio, fa parte del cast di Un posto al sole.

Tornado a Milly, il suo vero nome è Emilia Cuccinello ed è nata il 3 novembre 1964. La sua età è di 60 anni e l’altezza di 1 metro e 75 centimetri. dei genitori sappiamo che la madre Anna era una nota regista, mentre del padre non abbiamo molte notizie.

Sulla famiglia siamo a conoscenza anche del fatto che il nonno materno era violinista nell’orchestra del Teatro San Carlo mentre la nonna lavorava come pittrice.

Dove vive oggi? Dovrebbe abitare in Veneto anche se non ci sono notizie certe sul web.

Vi abbiamo parlato di chi è la sorella di Mariangela D’Abbraccio e cosa fa oggi.

Vita privata

Della vita privata di Milly D’Abbraccio non sappiamo molto se non che ha avuto come fidanzato Antonio Zequila.

A Belve, nel 2025, dichiara di aver avuto delle relazioni con delle donne. Questo aspetto del suo orientamento sessuale lo ha scoperto non molti anni fa e ha dichiarato:

“Sono entrata in crisi, mi sono detta: ‘Io sono una pornodiva rispettata… E che cavoli, mi scopro lesbica… Non è possibile. sono andata da una psicologa che mi ha detto che tutti noi nasciamo bisessuali.

Io ho aperto una porta che non posso più richiudere. Se mi sono trovata bene? La parte sessuale-erotica con le donne è meglio, ma nella vita sono più pesanti”.

‘Chi è il ‘Chi è il marito di Milly D’Abbraccio‘ è una domanda alla quale non sappiamo rispondere perché non ne ha mai avuto uno. Non sappiamo se ora è fidanzata o no.

Dove seguire Milly D’Abbraccio: Instagram e social

Milly D’Abbraccio possiede una pagina Facebook che però non usa almeno dal 2016. Non ha nemmeno un profilo Twitter ma ha un account su TikTok e Instagram.

Su quest’ultimo condivide vari momenti della sua vita privata tra foto e video. Non mancano le foto con amici o i ricordi del passato.

Ma che cosa fa oggi Milly D’Abbraccio? Andiamo a scoprirlo.

Carriera

Fin da giovane partecipa ai concorsi di bellezza e vince Miss Teenager Italy nel 1978. La sua carriera nel campo della musica prende il via un anno dopo quando incide il 45 giri Superman Supergalattico con il nome di Milli Mou.

Inizia a lavorare in televisione nelle trasmissioni Galassia 2 con Gianni Boncompagni e Vedette. Milly D’Abbraccio nel 1985 partecipa alle selezioni di Miss Italia e pochi anni dopo passa alla carriera di attrice di film per adulti.

Nel 1990 approda come concorrente, contro Antonio Zequila, a Colpo Grosso e lascia l’attività nell’intrattenimento per adulti nel 2005. In seguito entra nel mondo della politica ed è ospite della trasmissione Sottovoce.

Nel 2010 ha lavorato come produttrice e agente nel campo della musica. Quindi anni dopo, nel 2025, è ospite di una puntata di Belve accanto a Francesca Fagnani. Ecco che fine ha fatto Milly D’Abbraccio.

Film

Tra il 1983 e il 1992 ha recitato in diversi film adatti a tutto il pubblico ma per la maggior parte ha preso parte a pellicola a ‘luci rosse‘.

Prima del suo ritiro, avvenuto ufficialmente nel 2005 ha preso parte a decine di lungometraggi per adulti.

Miss Italia 1985

Nel 1978 prende parte e vince al concorso Miss Teenager Italy e qualche anno dopo prende parte a Miss Italia.

Nel 1985, infatti, partecipa alle selezioni del concorso con il titolo di Miss Selezione Fotografica Lazio.

Colpo grosso

Si passa al 1990, anno nel quale prende parte alla trasmissione televisiva Colpo Grosso.

Qui è una concorrente che sfida Antonio Zequila sotto la conduzione di Umberto Smaila.

X Factor 4

Milly D’Abbraccio assiste ai provini di X Factor 4 nel 2010 di Martina Cambi, della quale era agente.

Il tutto avviene davanti ai giudici: Mara Maionchi, Enrico Ruggeri, Elio e Anna Tatangelo.

L’esibizione non viene giudicata molto bene e non appena entra nella stanza si accende una piccola discussione con Anna Tatangelo.

Milly D’Abbraccio a Belve

Nel 2025 Milly D’Abbraccio è ospite della seconda puntata della nuova edizione di Belve con la conduzione di Francesca Fagnani.

Nella stessa puntata troviamo anche Paola Iezzi e Alessandro Preziosi.