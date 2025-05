Ieri sera si è svolto il Met Gala 2025 e come da tradizione non poteva mancare la madrina dell’evento, Anna Wintour. Alcuni attenti utenti del web tuttavia hanno notato che la direttrice editoriale globale di Vogue è arrivata sul red carpet con una macchia sul vestito.

Piccolo incidente per Anna Wintour

Da anni il Met Gala è un evento che attira l’attenzione del mondo intero. Edizione dopo edizione a prendere parte alla serata di beneficenza, che si svolge proprio presso il Metropolitan Museum of Art di New York, sono diversi volti noti dello spettacolo, che accorrono in città per sfilare sul red carpet. Madrina del gala, da ben 30 anni, è Anna Wintour, uno dei nomi più illustri e noti del giornalismo mondiale. La direttrice editoriale globale di Vogue è in più da sempre un’icona di stile e di certo anche ieri, in occasione della nuova edizione del Met Gala, ha saputo attirare l’attenzione.

Come di certo in molti sanno, ogni anno il tema dell’evento è legato alla mostra del Costume Institute, che quest’anno ha il titolo di Superfine: Tailoring Black Style. La rassegna ha come scopo quello di offrire un’analisi culturale e storica dello stile nero nell’arco di trecento anni, attraverso il concetto di dandismo. Proprio la Wintour, ieri sera, schierandosi la fianco della comunità nera, ha affermato: “Penso che dobbiamo tutti stare dalla parte della comunità nera e sostenerla. Ovviamente questa mostra è stata pianificata molti anni fa e noi non sapevamo cosa sarebbe successo nell’arena politica, ma ha assunto un senso nuovo come importanza e scopo”.

In queste ore intanto le foto e i video della serata stanno facendo il giro del web. Tuttavia un piccolo dettaglio sta facendo discutere. Alcuni attenti utenti hanno infatti notato che proprio Anna Wintour è arrivata sul red carpet del Met Gala 2025 con una macchia sul vestito. La chiazza, seppur quasi invisibile, è di certo sfuggita alla stessa giornalista e ai suoi collaboratori. Ciò nonostante il piccolo incidente sta facendo chiacchierare i social.

La serata intanto si è svolta nel migliore dei modi e anche quest’anno il gala è stato un successo.