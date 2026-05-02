Scopriamo insieme cos’è la Mindy Map, un’app per minori e famiglie, e come funziona.

Mindy Map è un’applicazione in grado di aiutare giovani e famiglie a trovare supporto psicologico gratuito in modo veloce. Si tratta di una svolta importante per il benessere dei giovani.

Mindy Map, l’app per i minori: cos’è?

L’app Mindy Map è ufficialmente arrivata a Milano. Si tratta di un’applicazione in grado di aiutare i minori e le loro famiglie a trovare un supporto psicologico, clinico e sociale gratuito, in modo pratico e veloce. Sul territorio milanese l’assistenza associata all’app è già attiva nel strutture convenzionate. L’applicazione è stata pensata per genitori, educatori o professionisti sanitari, che hanno bisogno di avere assistenza in modo immediato.

Mindy Map, con la sua interfaccia pratica e semplice, ha il ruolo di sostenere le famiglie non solo dal punto di vista dell’organizzazione ma anche dal punto di vista economico. Si tratta di una rivoluzione molto importante nell’ambito psicologico, soprattutto tenendo conto che purtroppo negli ultimi tempi la situazione psicologica di moltissimi giovani al di sotto dei 19 anni è davvero delicata. Sempre più minori soffrono di ansia e depressione.

Mindy Map, l’app per i minori: come funziona

Come riportato da Open, l’applicazione Mindy Map è stata realizzata da Welcomed, impresa sociale che lavora in ambito sanitario, ed è nata grazie al progetto P.r.i.m.a. L’app offre diverse opzioni tra cui quella di consultare una mappa interattiva che evidenzia tutte le strutture convenzionate nel territorio milanese, tra centri, ospedali, consultori pubblici e sportelli gratuiti dedicati alla salute mentale. L’app è pensata per le famiglie, genitori, caregiver, educatori, insegnanti, operatori sociali e professionisti sanitari.

Tutte queste figure, attraverso l’uso dell’app, possono trovare in modo pratico e veloce il miglior servizio a cui rivolgersi per ciò di cui hanno bisogno. Mindy Mapp è disponibile in diverse lingue: italiano, inglese, francese, spagnolo e arabo. “Vogliamo contribuire a far sentire meno soli i genitori, e chi si prende cura dei più giovani offrendo uno strumento concreto e facilmente accessibile da tutti” ha dichiarato Giulia Di Donato, amministratrice delegata di Welcomed.

Mindy Map, l’app che aiuta i giovani: la situazione psicologica dei minori

La situazione psicologica dei giovani, negli ultimi anni, è diventata sempre più delicata. Inoltre, la situazione economica di molte famiglie italiane non facilità le possibilità di ottenere supporto psicologico. Per questo Mindy Map è così importante e rivoluzionaria. Secondo i dati riportati da Open, in Italia un minore su cinque presenta un disturbo mentale diagnosticato. Si parla di 2 milioni di giovani al di sotto di 19 anni.

I disturbi di ansia e depressione sono in crescita tra i bambini e li adolescenti, per questo è così importante cercare di rafforzare la rete tra servizi pubblici e privato sociale, come dichiarato da Paola Morosini, neuropsichiatra e componente del comitato scientifico di Welcomed. Mindy Map è una novità importante nell’ambiente sanitario perché può facilitare il supporto psicologico a giovani e famiglie.