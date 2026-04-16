Il dibattito su Donald Trump, anche sulla salute mentale, resta polarizzato e segnato da toni aggressivi e controversie.

Il dibattito sulla salute psicofisica di Donald Trump è tornato al centro della scena politica americana, intrecciandosi con la sua età avanzata e con alcuni episodi recenti che hanno alimentato interrogativi sulla sua lucidità e sulla tenuta del suo stile di leadership. Tra percezione pubblica, valutazioni politiche e dichiarazioni ufficiali della Casa Bianca, la questione si inserisce in un clima già fortemente polarizzato. Ma come sta davvero il presidente americano?

Età di Donald Trump e recenti episodi legati alla sua salute mentale

Donald Trump ha attualmente 79 anni, essendo nato il 14 giugno 1946, e durante l’attuale mandato è diventato il presidente più anziano mai insediato nella storia degli Stati Uniti. Secondo diverse ricostruzioni, completando il secondo mandato potrebbe arrivare a 82 anni, un dato che ha riacceso il dibattito pubblico sull’età e sulla tenuta psicofisica dei leader politici americani in carica . Negli ultimi mesi, oltre alle discussioni politiche, si sono moltiplicati anche episodi e osservazioni legati al suo stato di salute e alla sua capacità di mantenere una comunicazione coerente durante gli eventi pubblici. Alcuni reportage hanno evidenziato momenti in cui il presidente è apparso stanco o distratto in contesti ufficiali, oltre a dichiarazioni considerate da osservatori e media come confuse o non lineari. Tra gli elementi che hanno alimentato il dibattito figurano anche riferimenti a esami medici preventivi e controlli clinici, inclusi accertamenti come risonanze magnetiche e test cognitivi, poi dichiarati nella norma dalla Casa Bianca in comunicazioni ufficiali.

Sondaggi recenti indicano che una parte significativa della popolazione americana ritiene che il presidente sia diventato più “erratico” con l’età, mentre cresce la quota di cittadini che solleva interrogativi sulla sua idoneità a sostenere le pressioni della carica. Nonostante ciò, la Casa Bianca continua a ribadire la piena capacità operativa del presidente, definendolo “fully fit for duty” e sottolineando la regolarità dei controlli medici e l’assenza di patologie cognitive rilevanti.

Retorica aggressiva e tensioni politiche in aumento con Donald Trump

Negli Stati Uniti continua a crescere l’attenzione attorno alla salute mentale e allo stile comunicativo di Donald Trump, segnato da toni sempre più aggressivi, attacchi verbali ripetuti e un linguaggio politico che molti osservatori considerano volutamente incendiario. Le tensioni non riguardano solo gli avversari interni o internazionali, ma hanno ormai coinvolto anche figure simboliche come il Papa, contribuendo ad allargare il fronte delle critiche e a creare frizioni in settori dell’elettorato tradizionalmente conservatore.

Secondo il corrispondente capo del New York Times dalla Casa Bianca, “il comportamento erratico del presidente e i commenti estremi delle ultime settimane hanno rinforzato il dibattito ‘furbo come una volpe o fuori di testa’ che lo ha accompagnato sulla scena politica nell’ultimo decennio”. Lo stesso quotidiano parla di “una serie di dichiarazioni sconnesse, difficili da seguire e talvolta profane”, culminate in affermazioni durissime sullo scenario internazionale, tra cui la minaccia all’Iran: “Un’intera civiltà morirà questa notte”.

Fratture politiche, accuse interne e possibile uso del 25esimo emendamento

La crescente polarizzazione ha riaperto anche il dibattito istituzionale sul possibile ricorso al 25esimo emendamento, lo strumento costituzionale che consente la rimozione del presidente in caso di incapacità nel svolgere le proprie funzioni. Sebbene resti un’ipotesi estrema, è tornata al centro delle discussioni soprattutto tra alcuni esponenti democratici e osservatori politici dopo le ultime dichiarazioni considerate fuori dagli schemi.

Le polemiche, però, non arrivano solo dall’opposizione. Diversi ex collaboratori e figure un tempo vicine a Trump hanno espresso pubblicamente preoccupazione. Ty Cobb, ex avvocato della Casa Bianca, ha dichiarato: “è un folle” e ha aggiunto che i suoi recenti post mostrano il “livello della sua follia”. Anche Stephanie Grisham ha affermato che “chiaramente non sta bene”. Nel dibattito pubblico si inseriscono inoltre voci provenienti dall’area conservatrice e Maga, dove alcuni ex sostenitori hanno preso le distanze: Candace Owens lo ha definito “un lunatico genocida”, mentre altre figure hanno denunciato il rischio di una perdita di consenso trasversale, soprattutto tra elettori cattolici, musulmani e moderati.

Il disagio si riflette anche nelle reazioni istituzionali interne al Partito Repubblicano, con alcuni senatori che hanno criticato apertamente l’attacco al Papa. John Thune ha dichiarato: “Lascerei stare la Chiesa”, mentre Mike Sounds ha sottolineato che “l’attacco diretto del presidente al Papa sia stato inappropriato”. Queste tensioni emergono in un contesto delicato, a ridosso delle elezioni di midterm, dove ogni frattura interna potrebbe avere un impatto decisivo sugli equilibri del Congresso.

Donald Trump, come sta: si riapre il dibattito sulla sua salute mentale

Il dibattito sulla lucidità dei presidenti americani non è nuovo, ma nel caso di Trump ha assunto una visibilità e una continuità senza precedenti nell’era moderna. In passato anche altri politici sono stati oggetto di valutazioni simili, da Joe Biden nella fase finale del suo mandato a Ronald Reagan, la cui condizione di salute fu interpretata retrospettivamente alla luce dell’Alzheimer. Tuttavia, mai come oggi la questione è diventata così centrale nel discorso pubblico.

I dati dei sondaggi rafforzano questa percezione: secondo Reuters/Ipsos, il 61% degli americani ritiene che Trump sia diventato più imprevedibile con l’età, mentre solo il 45% lo giudica “mentalmente lucido e in grado di affrontare le sfide”. Il dato è in calo rispetto al 2023, quando la fiducia era più alta. Altri rilevamenti indicano inoltre che una quota crescente di elettori considera l’età un fattore critico per la sua capacità di governare, elemento particolarmente rilevante considerando che si tratta del presidente più anziano mai entrato in carica.

La Casa Bianca, tuttavia, respinge con decisione ogni accusa, insistendo sulla solidità del presidente e sulla sua capacità di guida. Il portavoce Davis Ingle ha ribadito che “la lucidità, l’energia ineguagliabile e la storica accessibilità del presidente Trump contrastano nettamente con quanto abbiamo visto negli ultimi quattro anni”. Trump stesso ha spesso reagito alle critiche con toni durissimi, accusando i detrattori di avere “un quoziente intellettivo basso” e definendoli “PAZZI”, alimentando uno scontro politico e comunicativo che rimane uno dei più polarizzati della scena americana.