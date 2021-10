Il confronto tra Miriana Trevisan e Patrizia Mirigliani

Come preannunciato dalle anticipazioni questa sera al GF Vip c’è stato l’atteso confronto tra Miriana Trevisan e Patrizia Mirigliani. L’imprenditrice dopo il post su Instagram che ha destabilizzato la showgirl, ha voluto fare il suo ingresso nella Casa per un faccia a faccia non solo con lei, ma anche con suo figlio Nicola Pisu.

Ed è proprio con Nicola che Patrizia ha avuto modo di parlare per prima nel giardino della Casa del GF Vip, solo in seguito ha avuto modo di chiarire con Miriana Trevisan. Qui la Mirigliani ha preso la parola e rivolgendosi a suo figlio ha detto: “La tua generosità e la tua gentilezza la gente la sta apprezzando tantissimo. Sono venuta a dirti che tu sei molto amato dal pubblico. Questo perché hanno scoperto delle caratteristiche che sono difficilissime da trovare in una persona oggi.

E ti dirò di più, se io ho mandato quel messaggio, che non aveva un destinatario, l’ho fatto perché da madre ho voluto fare uno sfogo affinché non ci fosse nessuno che potesse approfittare della grande bontà d’animo che hai e riconosciuta da tutti. Il mio era un messaggio rivolto a nessuno in particolare e a tutti quelli che potrebbero farti del male…”, ha spiegato Patrizia Mirigliani, prima di parlare direttamente con Miriana Trevisan.

Mamma Patrizia ha qualcosa di importante da dire a Nicola… "se sei felice, se sei innamorato, se senti dei sentimenti io sono felice per te". #GFVIP pic.twitter.com/IwTHupVH8q — Grande Fratello (@GrandeFratello) October 25, 2021

A seguire Miriana Trevisan è stata richiamata in giardino e parlare così con Patrizia Mirigliani. La showgirl e l’imprenditrice hanno avuto modo di chiarirsi: “Non sono innamorata, provo attrazione per lui. Ho detto tutta la verità, ma glielo dico sempre. Per questo avevo il dubbio, essendo mamma anch’io, se ha detto quella cosa sicuramente è perché avevo fatto qualcosa”.

Così la Mirigliani ha puntualizzato: “Quella frase non è arrivata da me è stata una cosa ironica sul fatto che leggi spesso le mani, anche oggi. Poi io non faccio commenti sull’età anche perché il padre di Nicola è più piccolo di me di 10 anni”.

Ha precisato, aggiungendo che per ora preferirebbe che tra loro ci fosse un’amicizia, che poi potrà magari sfociare in altro. Oltretutto Miriana Trevisan ha avuto modo di precisare ancora una volta anche a Nicola Pisu che lei preferisce andarci piano. Al momento lei non si sente innamorata, ma attratta dal gieffino, a differenza di quest’ultimo.

Miriana e Patrizia hanno modo di parlarsi… e di chiarirsi. Se la prima ribadisce di non essere innamorata (ma semplicemente attratta) la seconda dice chiaramente di non aver nulla in contrario su una loro ipotetica conoscenza. #GFVIP pic.twitter.com/NHo3qwCicW — Grande Fratello (@GrandeFratello) October 25, 2021

L’incontro con Patrizia Mirigliani sembra aver in qualche modo rasserenato sia Nicola Pisu che Miriana Trevisan. Ora sta a loro riuscire a costruire qualcosa di importante.

Novella 2000 © riproduzione riservata.