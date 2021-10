La gaffe di Sophie Codegoni al GF Vip

In queste ore ci stiamo gustando una nuova puntata del GF Vip. Tra i protagonisti di questa sera Sophie Codegoni e la sua vicinanza a Gianmaria Antinolfi. Mentre Soleil Sorge sostiene che c’è confusione in entrambi e o sono fatti per stare insieme o sono strateghi, l’ex tronista ha detto quanto segue:

«In me è vero che c’è tanta confusione e in genere non è così. Ci sono dei momenti in cui tolgo la razionalità e mi lascio andare all’attrazione che c’è, poi non me ne pento ma sento tante cose. Ho paura di ferire me ma anche lui».

Fin qui tutto bene, se non fosse poi che durante una clip mandata in onda, Sophie Codegoni ha commesso uno strafalcione:

“Per me puoi dedicarmi tutte le poesie del Piccolo Principe, di Shakespeare e di Van Gogh e di chi ti pare e piace, però, se poi in queste piccole cose ti perdi, io rimango della mia idea, che tu non sei la persona per me, Gianmaria…”. La frase pronunciata da Sophie Codegoni, che potete ascoltare qui sotto, ha generato ovviamente grande ironia nel web per la gaffe commessa su Van Gogh. Del pittore olandese, infatti, oltre le opere d’arte realizzate, sono famosi al massimo gli aforismi, non di certo le poesie!

Frase che poi Sophie ha ripetuto ancora una volta durante la diretta del GF Vip per specificare la sua posizione a proposito dei suoi sentimenti nei confronti di Gianmaria Antinolfi: «Non confondiamo il mare con le montagne, non sono innamorata, lui mi può anche dedicare le poesie di Van Gogh …», ha detto l’ex tronista di Uomini e Donne, suscitando non poca ironia.

La gaffe di Sophie Codegoni, infatti, ha generato grande divertimento tra gli utenti del web che, ovviamente, ci hanno ricamato un po’ su, portando addirittura il nome del celebre artista in tendenza su Twitter in pochi minuti. I social sono totalmente impazziti e in questi minuti, praticamente, non si parla d’altro!

