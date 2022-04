1 Parla Miriana Trevisan

È ormai trascorso un mese da quando Miriana Trevisan ha concluso il suo percorso al Grande Fratello Vip 6. La showgirl è così tornata alla sua vita di sempre ma proprio in queste ore ha rilasciato una lunghissima intervista al settimanale Chi. Nel corso della chiacchierata Miriana ha svelato chi sono i Vipponi coi quali è rimasta in buoni rapporti, e con quali invece non ha più alcun tipo di legame. Queste le sue dichiarazioni, riportate da Isa&Chia:

“Chi porto nel cuore? Gianmaria Antinolfi, le sorelle Selassié, la mia amica Manila Nazzaro e Sophie Codegoni. So che non rivedrò più Katia Ricciarelli e Soleil Sorge. Mi hanno descritto come una manipolatrice quando in realtà chi manipolava erano loro. Io volevo portare la gentilezza e la sincerità in un luogo dove vincono trame”.

Ma non solo. Miriana Trevisan ha infatti svelato di aver diffidato ben tre Vipponi: Soleil Sorge, Katia Ricciarelli e Giacomo Urtis. Ecco il motivo:

“Li ho diffidati ed era inevitabile. È stato Pago a muoversi immediatamente. Tra l’altro so che, in quel frangente, si è parlato anche con Alfonso che ha capito il momento e lo ringrazio. Mio figlio a scuola il giorno dopo quelle parole, che non voglio ripetere, non è stato bene e non ha avuto un bel trattamento. Sentirmi definire “prostituta” – perché questo hanno fatto capire – da persone come Giacomo Urtis che raccontava di avere una storia a sera con uomini ricchi e poi sorrideva, da Katia che è stata per anni con un uomo sposato che aveva famiglia e figli, da Soleil che nella vita ha avuto una storia dentro un matrimonio, quello tra Alex e Delia, e ha umiliato il suo ex fidanzato, Gianmaria Antinolfi, proprio su regali e sui soldi, rinfacciando ogni cosa, non lo accetto. Per fortuna so che le strade si sono divise”.

Come se non bastasse Miriana Trevisan ha anche detto la sua su Nicola Pisu, Biagio D’Anelli e sul triangolo che ha coinvolto Alex Belli, Delia Duran e Soleil Sorge. Andiamo a leggere le sue parole.