Miriana Trevisan e i riti esoterici al GF Vip

The Ritual (o Il Rituale) che trovate su Netflix probabilmente fa un baffo a ciò che è successo stanotte nella Casa del GF Vip, tra riti esoterici, previsioni del futuro e apparizioni. Nella notte, in stanza, alcuni vipponi si sono ritrovati in compagnia di Miriana Trevisan e Giucas Casella, i quali si sono cimentati in questi particolari rituali.

Una delle prime a essere messa sotto torchio è stata l’ex tronista di Uomini e Donne Sophie Codegoni. A occuparsi di lei ci ha pensato Miriana Trevisan, come potete vedere dai video sottostanti. L’ex volto di Non è la Rai ha spiegato che vede un uomo nella vita della ragazza, di circa 45/50 anni, ma che vede anche Gianmaria Antinolfi nel suo presente. Ecco alcuni stralci raccolti da Biccy e Blog Tivvù:

“Vedo questo uomo adulto, grande ha dai 45 ai 50 anni, tatuato e muscoloso. Lui è castano scuro un po’ brizzolato, lo conosci già. Avete avuto un rapporto particolare. L’amore in generale c’è questo uomo protettivo, state bene, ma dopo un po’ ti potresti stufare. Però vedo Gianmaria nel presente. Il futuro tanto è tutto espresso davanti a noi. Non c’è un vero distacco. Il futuro è presente“.

Ecco alcuni video in merito alla procedura praticata da Miriana Trevisan e seguita poi anche da Giucas Casella…

A seguire sempre Miriana Trevisan ha posto delle domande a Sophie Codegoni, alquanto incuriosita da questa funzione: “Senti, hai avuto un parto gemellare? No? Ok, comunque hai qualcuno che ti protegge dietro. Non è tanto alto. Pensi sia tuo nonno? Allora è lui. Dice che lui sta bene, è passato tutto. Dov’è lui è bellissimo, va tutto bene, è sereno. Lo vedo adesso, vedo tutto“.

Come dicevamo Sophie Codegoni non è l’unica a essersi sottoposta a riti esoterici e previsioni da parte di Miriana Trevisan e Giucas Casella. Continua…

Giucas Casella e Miriana prevedono il futuro di alcuni vipponi

Nella lunga notte nella Casa del GF Vip spazio anche al futuro di Lucrezia Selassié. Secondo Miriana Trevisan ci sarà anche per lei un uomo in futuro, ma non in Italia, ma di uno scozzese di 25 anni d’età molto affascinante e dal carattere ben spiccato:

“L’amore per te lo vedo non in Italia, in un’isola, forse in Inghilterra. Lui è alto magro, vi incontrate in un locale. Lo vedo, è scozzese. Vi incontrate in questa parte buia di Londra. Ti assomiglierà tanto. Anni? Lui è giovane, vedo che ha sui 25 anni. Non è a Napoli il tuo uomo. Si tratta di uno scozzese che viaggia molto. Un ragazzo molto bello, ribelle e non convenzionale“.

A seguire è stato il turno di Giucas Casella che, dopo Miriana Trevisan ha praticato i riti esoterici agli stessi coinquilini, dicendo cosa vede nel loro presente, futuro e non solo:

“Certo che vedo il futuro anche io. Infatti non voglio sapere nulla stasera, perché so già cosa accadrà. Sophie nel presente vedo che sta nascendo un amore con Gianmaria. Nascerà qualcosa io lo vedo adesso. Fatti pure fare le carte, ma ora ti mostro una cosa migliore. Adesso ti faccio una cosa speciale. Esprimi un desiderio egoistico, ti infondo l’energia perché si avvererà. Le energie esistono e le abbiamo tutti“.

I riti di Giucas Casella al GF Vip

Quanto fatto da Miriana Trevisan e Giucas Casella ha colpito tantissimo Sophie Codegoni, che ha commentato:

“Oddio ho sentito una vampata di calore fortissima. Assurdo ragazzi, appena ha avvicinato le mani è arrivato un calore molto forte“. Ha concluso la ragazza sbalordita. Così la notte al GF Vip è stata animata da Miriana Trevisan e Giucas Casella con riti esoterici tra previsioni del futuro e apparizioni varie. Il fatto ha ovviamente tenuto incollati i fan alla TV tra lo stupore e un po’ di paura, considerando poi che si avvicina pure la settimana di Halloween!