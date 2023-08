NEWS

Vincenzo Chianese | 7 Agosto 2023

Temptation Island

Mirko Brunetti fa chiarezza

Uno dei protagonisti più amati dell’ultima edizione di Temptation Island è stato di certo Mirko Brunetti, che in questi giorni ha fatto a lungo discutere il web. Dopo aver dato il via alla sua relazione con Greta Rossetti infatti l’ex volto del reality show di Canale 5 è finito al centro dell’attenzione mediatica, tuttavia sono in molti a supportare questa neo coppia. Nel mentre poche ore fa c’è stata la prima reunion ufficiale tra i fidanzati di Temptation, ma grandi assenti alla serata (che è stata testimoniata sui social) sono stati proprio Mirko e Federico. Ma come mai Brunetti non ha preso parte alla reunion? A svelarlo è stato proprio lui. Rispondendo alle domande dei fan su Instagram infatti Mirko ha fatto chiarezza sulla situazione, e ha così affermato:

“Non ero presente alla reunion perché in questi giorni avevo degli impegni che non sono riuscito a incastrare con la serata. Però già stiamo riorganizzando per rivederci tutti insieme, anche con Federico che mancava. Quindi tranquilli, perché la rifaremo e non vedo l’ora perché mi mancano tutti quanti. Abbiamo creato veramente un bel gruppo”.

Ma non è finita qui. Mirko Brunetti infatti ha anche parlato della sua relazione con Greta Rossetti, e ha svelato com procedono le cose tra loro. Per di più, per la prima volta, l’ex volto di Temptation Island ha anche spiegato perché ha deciso di farsi un tatuaggio di coppia con la sua neo fidanzata a distanza di pochi giorni dall’inizio della loro relazione. In merito così Mirko ha dichiarato:

“Perché abbiamo scelto di farci quel tatuaggio? Perché dentro il villaggio ci siamo aiutati a vicenda su tanti aspetti della nostra vita. Sono stati momenti e sensazioni talmente belle e forti che abbiamo deciso di lasciarle indelebili”.