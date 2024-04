Mirko Brunetti sogna di diventare opinionista del Grande Fratello

NEWS

Vincenzo Chianese | 20 Aprile 2024

Nel corso di una recente intervista, Mirko Brunetti ha affermato che sogna di diventare opinionista del Grande Fratello in futuro.

Le parole di Mirko Brunetti

In questi mesi si è parlato molto di Mirko Brunetti e del triangolo nato con Perla Vatiero e Greta Rossetti. Tuttavia da qualche settimana a questa parte sembrerebbe che l’ex coppia di Temptation Island abbia deciso di lasciarsi il passato alle spalle e di voltare finalmente pagina. Dopo la fine del Grande Fratello infatti Mirko e Perla hanno deciso di darsi una seconda chance e così a oggi sono nuovamente innamorati e complici e pare che tutto stia procedendo al meglio tra loro. Nel mentre in queste ore proprio Brunetti ha rilasciato una lunga intervista a Superguidatv, durante la quale ha parlato non solo della sua esperienza al GF e del suo rapporto con la Vatiero, ma anche della sua carriera. Mirko ha infatti annunciato di aver ricevuto diverse proposte lavorative e in merito ha affermato:

“Cosa vorrei fare in tv? In questo momento ho iniziato a investire tanto su me stesso. Ci sono tante proposte che stanno arrivando. La televisione e il cinema sono mondi che mi piacciono però ho anche il mio lavoro da portare avanti”.

Ma non è finita qui. A sorpresa infatti Mirko Brunetti ha anche ammesso che gli piacerebbe diventare un giorno opinionista del Grande Fratello. A riguardo l’ex gieffino dichiara:

“Se mi piacerebbe diventare opinionista? Moltissimo. Mi è piaciuto stare in studio in questi tre mesi. Sono rimasto colpito sia da Cesara Buonamici che dalla conduzione di Alfonso Signorini”.

Insomma pare che Mirko Brunetti abbia le idee ben chiare sul suo futuro. Ma quali altre opportunità televisive arriveranno per l’ex protagonista del Grande Fratello? Non resta che attendere per scoprirlo e nel mentre fargli un grande in bocca al lupo.