Vincenzo Chianese | 12 Febbraio 2024

Grande Fratello

Stasera nel corso della nuova diretta del Grande Fratello è stato svelato che a breve Mirko Brunetti tornerà nella casa e ci resterà diversi giorni.

Mirko Brunetti torna al Grande Fratello

Sono ormai mesi e mesi che si parla di Mirko Brunetti e di Perla Vatiero. Nel corso del tempo infatti il pubblico si è appassionato alle vicende dei due ex protagonisti di Temptation Island, che sono finiti al centro dell’attenzione mediatica. Nonostante Mirko da tempo abbia lasciato il Grande Fratello, in queste settimane ha continuato a rientrare in diverse occasioni in casa, proprio per avere modo di incontrare la sua ex fidanzata.

Tra i due infatti sembrerebbe essersi riaccesa la scintilla e in molti continuano a sperare in un ritorno di fiamma tra i Perletti. Solo la scorsa settimana Brunetti ha avuto un ennesimo confronto con la Vatiero, durante il quale è apparso chiaro che tra i due ci sia ancora un sentimento vivo.

Stasera intanto nel corso della nuova diretta è accaduto qualcosa di inaspettato. Perla infatti ha parlato ancora del rapporto con il suo ex, facendo intendere di essere pronta a ricominciare. Ma non solo. A sorpresa Alfonso Signorini ha annunciato che mercoledì sera, nel corso della prossima puntata, proprio Mirko Brunetti farà ritorno nella casa del Grande Fratello e ci rimarrà per qualche giorno.

Ma cosa accadrà dunque quando l’ex gieffino varcherà nuovamente la porta rossa? Che tra i Perletti esploda di nuovo la passione? Non resta che attendere ancora qualche ora per scoprirlo.