Mirko Gancitano approda in Rai a Camper: la nostra intervista

Mirko Gancitano, ex Pupa e Secchione, passa a Rai 1 per la trasmissione Camper, che racconterà le bellezze del Bel Paese on the road

Mirko Gancitano e la nuova avventura TV

Dopo l’avventura Mediaset de La Pupa e il Secchione Mirko Gancitano è pronto per vestire nuovi panni in un programma inedito Rai. Sarà infatti protagonista di Camper, programma condotto da Tinto e Roberta Morise, che accompagneranno giornalmente i telespettatori su Rai 1.

Al centro della trasmissione il viaggio attraverso le meraviglie del Bel Paese. Una cartolina dell’Italia nella sua stagione più bella, raccontata da un nutrito gruppo di amici tra cui lo stesso Mirko che, insieme agli inviati Barbara Pedrotti, Elisa Silvestrin, Lorenzo Branchetti, Maria Elena Fabi, Marco Di Buono, Francesco Gasparri, Monica Caradonna, Gloria Aura Bortolini, giorno dopo giorno mostrerà i tesori dell’Italia.

Non ci resta che aspettare il 6 giugno per vedere la prima puntata del format Rai Camper, in onda dal lunedì al venerdì alle 12.00, il programma che porta gli Italiani in vacanza, attraverso la nazione della grande bellezza, dove gusto e buonumore si uniscono rendendo unico ogni momento.

Tutte le anticipazioni su Camper

Abbiamo chiesto all’ex concorrente de La Pupa e Il Secchione come ha accolto la possibilità di partecipare al programma.

Quali sono le sue aspettative?

“Mi aspetto di approfondire le mie conoscenze sulle città, le isole e i quartieri che visiterò. Mai avrei creduto di vivere un’esperienza così in linea con una mia passione, quella per il viaggio e per il racconto, subito dopo essere uscito da un reality dove mi sono divertito tantissimo. Diciamo che avevo già in mente questa estate di tornare sul campo a documentare come sono solito fare. Dal mio punto di vista ce la metterò tutta”.

Cosa ne pensa dei suoi compagni di viaggio?

“Il team capitanato da Roberta e Tinto è formato da tanti professionisti che sanno esattamente come fare il loro lavoro ai massimi livelli, e approcciarmi con loro sarà per me un onore, oltre che fonte di arricchimento personale e professionale”.

Roberta Morise con Mirko Gancitano

Non si poteva non rispondere a questa chiamata quindi…

“Alla chiamata ho risposto subito di sì. Il mio percorso televisivo nasce proprio a Roma. Tanti anni fa con la Prova del Cuoco, poi Top, programma di Rai 1. Negli scorsi anni sono stato impegnato con Linea Verde, e adesso tornare nella città dove tutto è cominciato è una grande emozione”.

Ci puoi anticipare qualcosa?

“Facciamo che il mio ruolo da inviato e quello che sarà il mio racconto del viaggio ve lo svelo la prossima settimana in studio, va bene? (ride, ndr)”

a cura di Victor Venturelli

