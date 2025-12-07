Si è appena concluso il Mondiale F1 2025. A trionfare è stato Lando Norris, che ha battuto Max Verstappen per soli due punti.

Lando Norris vince il Mondiale F1 2025

Si è appena concluso il Mondiale F1 2025, uno dei più emozionanti degli ultimi anni. Quello di quest’anno è stato senza dubbio un campionato ricco di colpi di scena, duelli serrati e ribaltamenti di fronte. A spuntarla, dopo una stagione combattutissima, è stato Lando Norris, che con la sua McLaren numero 4 è riuscito a imporsi su Max Verstappen, battendolo .

Il tre volte campione del mondo è riuscito a rimontare uno svantaggio che a metà stagione aveva raggiunto quasi i cento punti. Un recupero impressionante che ha tenuto il Mondiale aperto fino all’ultima gara. A separare i due contendenti, alla fine, sono stati infatti soltanto due punti.

Un margine minimo che trova le sue radici anche negli episodi chiave dell’anno, come quanto accaduto a Monza, dove un ordine di scuderia ha portato Oscar Piastri a cedere la posizione al compagno di squadra. Una decisione che ha avuto un peso enorme nel computo finale.

Durante la diretta del Mondiale F1 2025 di Abu Dhabi, il commentatore Carlo Vanzini ha sottolineato come Norris abbia meritato questo successo grazie alla straordinaria continuità mostrata da quando siede al volante della McLaren.

Nella prima parte della stagione era sembrato che potesse essere proprio Piastri a emergere come prima guida. Tuttavia, con il passare dei Gran Premi, l’australiano ha perso incisività, permettendo a Norris di prendere definitivamente il comando del progetto tecnico e sportivo del team di Woking.

Il trionfo di Norris rappresenta non solo la consacrazione di un talento puro, ma anche la conferma della crescita costante della McLaren, tornata ormai stabilmente tra le protagoniste assolute del Circus.

CREDITI FOTO: Hasan Bratic / IPA

Seguite Novella 2000 anche su: Facebook, Instagram e X.