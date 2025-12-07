Tra poche settimane partirà ufficialmente Tali e Quali 2026, spin-off del celebre e fortunato talent show di Rai 1. Ma chi ci sarà stavolta in giuria? Ecco cosa è emerso in queste ore.

La giuria di Tali e Quali 2026

Mancano poche settimane alla partenza ufficiale di Tali e Quali 2026. Lo spin-off del celebre talent show di Rai 1 arriverà infatti nelle prime settimane del nuovo anno, stavolta però con alcune novità. Alla conduzione della trasmissione infatti non ci sarà Carlo Conti, impegnato con il ruolo di conduttore e direttore artistico del Festival di Sanremo 2026, bensì Nicola Savino. Il presentatore dunque prenderà in mano le redini della trasmissione, che vedrà sfidarsi tra loro persone comuni che vestiranno i panni dei più grandi artisti della musica italiana ed internazionale.

In attesa di scoprire cosa accadrà e quali emozioni attendono il pubblico, in queste ore è stata anche rivelata la giuria del talent show. A svelarla è stato proprio Nicola Savino a TvTalk. Ma cosa accadrà dunque e chi si sarà dietro il bancone? Come ha dichiarato il conduttore, a ricoprire il ruolo di giudici saranno Alessia Marcuzzi, Cristiano Malgioglio, Massimo Lopez e un quarto giudice ospite che cambierà ogni settimana.

Grandi emozioni dunque attendono i fan di Tali e Quali 2026. Carlo Conti nel mentre, come era stato già annunciato qualche settimana fa, arriverà nel corso di una delle puntate proprio come giudice e di certo ne vedremo di belle.

Ma cosa accadrà e chi farà parte del cast della nuova edizione del talent show? Non resta che attendere per scoprirlo.

Seguite Novella 2000 anche su: Facebook, Instagram e X.