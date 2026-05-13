Un bracciale con un autentico “pezzo” di pneumatico ufficiale del GP di Monaco 1996. MONGRIP ha presentato X Monaco Grand Prix Signature Limited Edition, una collezione esclusiva, in edizione limitata, di 500 bracciali realizzati con una porzione di uno pneumatico usato in Formula 1. Per la precisione nella pazza edizione del GP di Monaco, anno 1996.

Si tratta di un “pezzo” originale di uno pneumatico Goodyear Eagle F1 posteriore da bagnato destro, montato su una delle 22 monoposto che hanno preso parte al leggendario Monaco Grand Prix del 1996. Uno pneumatico che ha affrontato condizioni estreme in una gara destinata a entrare nella storia, vinto da Olivier Panis.

La visione di Giancarlo Medici, founder MONGRIP

«Questa collezione rappresenta una pietra miliare per MONGRIP. Un omaggio alle nostre origini e un segno di gratitudine verso chi ha condiviso questo percorso. Da qui, continuiamo a evolvere, guardando verso nuovi orizzonti, senza porci limiti». Questo è il pensiero di Giancarlo Medici, Founder MONGRIP.

Disegnata e progettata a Monaco e realizzata in Italia, la X Monaco Grand Prix Signature Limited Edition, sviluppata in collaborazione con l’Automobile Club de Monaco e dedicata all’iconico Monaco Grand Prix, incarna l’essenza di MONGRIP. Preservare autentiche reliquie della competizione e tradurle in creazioni essenziali. Dove materia, memoria e ricerca dell’eccellenza si fondono, impreziosendo l’esclusiva racing relic del circuito, proveniente dal celebre tracciato cittadino del Principato di Monaco, una chiusura in argento impreziosita da smalto nei colori della bandiera monegasca.

Con la X Signature Limited Edition, MONGRIP cattura quell’istante e lo traduce in una forma tangibile. Ogni creazione racchiude un frammento autentico di quella gara, preservato e reinterpretato dai maestri artigiani italiani. In un oggetto che unisce precisione, intensità e design, affermandosi come un autentico must-have per ogni appassionato di Formula 1 e dell’iconico circuito monegasco.